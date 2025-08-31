¿Qué necesita Emelec de Cueva y Barco para meterse en la liguilla y pelear por el título?

La situación de Emelec ha cambiado en solo un par de meses, hablamos que el cuadro ‘Bombillo’ hace poco tiempo estaba peleando por no descender. Pero luego de varios fichajes y cambios de entrenador la historia es diferente. Ahora el cuadro de Guayaquil sueña con lograr meterse en la pelea por el título en la liguilla de final de año.

Publicidad

Publicidad

Christian Cueva y Alfonso Barco se han convertido en piezas importantes en este elenco que está logrando ilusionar a su hinchada. Pero ya no falta nada para el final del Torneo regular en Ecuador y solo buenos resultados lo meterán en la Liguilla final. Así que conoce que es lo que necesitan para estar en la pelea por el título nacional.

Victoria de Emelec ante Aucas (Foto: Liga Pro).

¿Qué necesita Emelec para pelear por el título en Ecuador?

Para comenzar hay que mencionar como es que se juega el fútbol de Ecuador. En este caso se disputa lo que es etapa regular. Un todo contra todos en dos ruedas. Lo que nos deja un total de 30 fechas al final de esta primera fase. Tras esto se dividen en grupos, los primeros seis pelean por el título, luego están otros seis que disputan otra grupo y los últimos cuatro se disputan el descenso.

Publicidad

Publicidad

En estos momentos se ha disputado la fecha número 27 en la que solo resta el juego entre Libertad vs Delfín, choque que podría cambiar la tabla. Juego que para comenzar al equipo de Emelec le conviene mucho la victoria del ‘cetáceo’.

Emelec está en la posición 9 con 38 puntos, los mismos que Aucas en el lugar 8, Libertad tiene 41 en la casilla 7, mientras Orense con 42 se ubica en el último puesto para la liguilla final.

Por lo tanto, para que el ‘Bombillo’ llegue a esta posición, necesita ganar sus últimos tres partidos, no tiene opción de fallar. Pues sino cualquiera de los de arriba podría quitarle el puesto. Lo único que los mantiene con una gran esperanza es poder jugar dos de sus tres juegos en casa. Aparte de enfrentar directamente a Orense en la última jornada.

Publicidad

Publicidad

Próximos partidos de Emelec:

Emelec vs. Barcelona

Emelec vs. El Nacional

Orense vs. Emelec

Tabla de posiciones de la Liga de Ecuador

ver también En Perú nadie lo esperaba: la polémica revelación de Ricardo Gareca sobre Christian Cueva