Peruanos en el exterior

Gianluca Lapadula vuelve a marcar con camiseta del Spezia en la Serie B: segunda anotación en la temporada

La noticia más importante del día es la de Gianluca Lapadula quien está regresando a su mejor nivel. Marcó recién un nuevo gol con el Spezia.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Gianluca Lapadula vuelve a marcar con el Spezia en la Serie B.
Gianluca Lapadula vuelve a marcar con el Spezia en la Serie B.

Gianluca Lapadula, conocido como “El Bambino”, ha regresado con fuerza al fútbol italiano, marcando un gol crucial para el Spezia Calcio en la Serie B. Su espectacular tanto contra el Reggiana en el Mapei Stadium, con un control de zurda y una definición precisa, abrió el marcador y reavivó las esperanzas del club.

Gianluca Lapadula en racha de goles

Este gol es el segundo de la temporada para el atacante de 35 años, quien superó una inactividad forzada por una lesión abdominal sufrida en septiembre de 2024. Esta dolencia, que lo marginó de partidos importantes, incluyendo las Eliminatorias Sudamericanas, puso a prueba su resiliencia. Sin embargo, Lapadula demostró su determinación al regresar al Spezia en enero de 2025 y retomar su instinto goleador.

Su primer gol de la campaña llegó el 24 de septiembre en la Copa Italia contra el Parma, poniendo fin a una sequía de casi cinco meses. Con dos goles en una semana, Lapadula aspira a consolidarse como el delantero letal que llevó a Perú a los cuartos de final de la Copa América 2021, sumando ya una cantidad de goles importantes en la Serie B.

Tweet placeholder
Buscará su mejor rendimiento personal

Lapadula se unió al Spezia en enero de 2025, buscando más minutos y protagonismo. “Quiero volver a ser ese ‘Lapagol’ que define partidos”, declaró, haciendo referencia a su racha de al menos un gol por temporada en 12 campañas consecutivas. Bajo la dirección de Luca D’Angelo, el Spezia, que se encuentra en la mitad de la tabla, confía en él para luchar por el ascenso a la Serie A. Los aficionados peruanos también celebran cada uno de sus goles, esperando su regreso a La Bicolor.

Lapadual volvió al gol contra Parma. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)



Con este reciente tanto anotado, “El Bambino” no solo alivia la presión en su club, sino que envía un mensaje claro: las lesiones son un obstáculo, no el final de su carrera. El Mapei Stadium, donde ya había anotado dos veces en 2024, parece ser el escenario de un nuevo y prometedor capítulo para Lapadula.

