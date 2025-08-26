Oliver Sonne vuelve a ser noticia en todo el Perú, el lateral nacional consiguió marcar su primer gol en Inglaterra. En el último minuto el danés-peruano apareció como un delantero para convertir un golazo vital para el Burnley. A pesar de esto el defensa decidió negarse a darle su camiseta a un hincha por una increíble razón.

Por la EFL-Cup el defensor de 24 años fue puesto como titular por Scott Parker. El técnico inglés viene confiando en Sonne y este no está decepcionando con sus apariciones en el primer equipo. Esta vez en el minuto 90+2 consiguió marcar el 2-1 con el que terminaron ganando el partido y le dicen adiós al Derby County que quedó eliminado.

No obstante, una curiosa situación se dio al terminar el partido cuando un aficionado le pidió su camiseta al jugador, pero este se negó a dársela. Esto ocurrió después de la celebración por la victoria en los minutos finales, pero el peruano respondió que en esta oportunidad no se la podía regalar debido a que esta significaba mucho pues fue con la que convirtió su primer gol: “It’s my first goal”.

Oliver Sonne se ganó un puesto en el Burnley

La temporada pasada su llegada a Burnley parecía lo mejor que podía ocurrir en su carrera, pero terminó jugando poco o nada. Todo hacía indicar que su préstamo a otro equipo estaba firmado para esta temporada. Pero luego de una larga pretemporada al parecer las cosas cambiaron y ahora es considerado por el técnico inglés.

Esta temporada se ha disputado solo tres encuentros, pero en los tres ha estado Sonne haciendo presencia ya sea desde el arranque o saliendo del banco de suplentes. En este partido de la EFL-Cup fue la primera vez que llegó a completar 90 minutos esta campaña, por lo que es una gran noticia para el lateral patrio.

Las palabras de Oliver Sonne tras la victoria:

¿Oliver Sonne titular en la Selección Peruana?

La actualidad de Oliver Sonne en la Premier League ameritaría que fuese titular en la Selección Peruana. Pero esta decisión solo la puede tomar Óscar Ibáñez y por lo que ha pasado en las últimas fechas, podría seguir viéndolo como un jugador para el banco de suplentes.

Luis Advíncula no está jugando en Boca Juniors, por lo que podría ser esta la oportunidad ideal para que el danés-peruano pueda hacer presente en el once titular. Habrá que ver que es lo que ocurre en el estadio Centenario en Montevideo ante Uruguay, el próximo rival del equipo patrio en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026.

