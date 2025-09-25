¿Lo quiso de vuelta en la ‘U’? La confesión de Jorge Fossati sobre el arribo de Piero Quispe a Sydney FC

Uno de los movimientos más sorpresivos en el último mercado de pases fue el arribo de Piero Quispe a Sydney FC de Australia. Cuando todos pensaron que podría apuntar a una liga mucho más competitiva luego de algunas irregularidades que lo alejaron de las planificaciones estelares de los Pumas de la UNAM, el volante probará suerte en una realidad bastante lejana y ahora fue Jorge Fossati quien sostuvo una opinión al respecto.

Es importante mencionar que el nombre de Piero Quispe, incluso, habría sido acercado a las filas de Universitario de Deportes para una posible vuelta en condición de préstamo para esta segunda parte de la Liga 1 2025. Finalmente este escenario nunca se dio y jugará en un fútbol australiano que se caracteriza por mostrar agresividad y bastante esfuerzo físico en su juego, aspectos que también señaló Jorge Fossati en una reciente conversación con ‘Radio Ovación.’

“Lo poco que conozco es que es una liga muy física. He enfrentado algunas veces a la Selección de Australia, tanto con Uruguay como con Qatar, y sus equipos que ahora participan en la Champions League de Asia son muy duros y fuertes, especialmente desde lo físico. Piero va a darle algo diferente. Yo creo que va a ser algo bueno y positivo para él. Sé que lo va a saber aprovechar. Tiene una larguísima vida como profesional y, porque se lo recontra merece, ojalá que tenga un carrerón y que triunfe en el fútbol y en la vida”; dijo el popular ‘Nonno‘.

¿Realmente existió un acercamiento entre Universitario y Piero Quispe en este 2025?

Además de evidenciar una total confianza en esta nueva aventura futbolística que le espera a Piero Quispe con camiseta de Sydney FC de Australia, Jorge Fossati confirmó y dio detalles si es que realmente desde la directiva de Universitario de Deportes existió la potestad o al menos la intención de volver a contar con los servicios del volante nacional, quien estaba en veremos durante varias semanas en los Pumas de la UNAM y que finalmente luego se confirmaría su salida.

“¿La ‘U’ hizo esfuerzo por traer de regreso a Piero Quispe? Que yo sepa, no. Coincidió con ese momento político de Universitario que no estaba normal”; sentenció el experimentado entrenador uruguayo. Dejando en claro que no hubo sondeos al respecto, Jorge Fossati hizo énfasis en el recuerdo del preciso momento en donde Jean Ferrari dejó el cargo de administrador del club y se conocieron a los candidatos que podrían asumir dicha posición.

¿Cómo fue recibido Piero Quispe en su llegada a Sydney FC de Australia?

El último domingo 21 de septiembre, Piero Quispe llegó a la ciudad de Sydney para sumarse a su nuevo equipo y en el Aeropuerto Internacional Kingsford Smith fue recibido por un mar de peruanos que lo esperaban cantando y celebrando que un compatriota más esté con ellos ahora representándolos en un campo de fútbol. Una verdadera fiesta fue la que se armó y ahora solo queda esperar por el pronto y ansiado debut del volante con camiseta de los ‘Sky Blues‘.

