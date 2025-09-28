Luis Ramos se olvida de las críticas y marcó un nuevo gol en Colombia

Uno de los jugadores más criticados en los últimos tiempos en el Perú es Luis Ramos, que en la Selección Peruana no tuvo un gran rendimiento en las pasadas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Pero ahora en Colombia volvió a marcar, demostrando que es un 9 de área que cuando más se le necesita puede aparecer con un golazo.

En este caso, por la Liga de Colombia el atacante patrio logró hacerse presente en América de Cali con un gran gol dentro del área. El atacante de 25 años volvió a ser considerado como titular en su club y no desaprovechó la oportunidad. En los últimos juegos venía jugando muy poco, por lo que ahora como inicial tenía que demostrar estar a la altura y no decepcionó.

A los 50 minutos se daría esta anotación, Mateo Castillo Márquez por la banda derecha sacó un centro al ras que el peruano leyó bastante bien, corriendo en el área y tirándose para conectar con el balón. Venciendo al portero Juan Montoya de Envigado para poner el 1-0.

En cancha Luis Ramos duró hasta los 75 minutos, después de eso terminó saliendo por Adrián Ramos. En ese tiempo sin el peruano llegó el empate del cuadro visitante. Bayron Garcés terminó siendo el autor de este tanto que puso el encuentro 1-1.

Los números de Luis Ramos en América de Cali

Todo el 2025 ha sabido ganarse sus oportunidades en el cuadro de América de Cali, en donde ya lleva disputado un total de 40 partidos, marcando 10 goles y dando 2 asistencias en 2031 minutos. Quizás no sean las mejores cifras que tenga hasta la fecha, pero para ser su primera experiencia en el extranjero, viene haciendo las cosas bien.

Hay que recordar que este delantero llegó desde Cusco FC a préstamo por todo el año. Se conoce que hay una opción que pueda conseguir quedarse en Colombia la siguiente temporada. Pues se habla de la compra del pase desde el conjunto caleño. Pues a pesar de no haber tenido una gran temporada goleadora, está aportando mucho tanto desde el banco, como desde el arranque.

Por ahora tiene un valor de mercado de 750 mil euros según la web especializada de Transfermarkt. Esta es la cifra más importante a la que ha llegado hasta el momento en su carrera. Se espera que a final de año pueda aumentar todavía más esta cotización gracias a sus goles.

