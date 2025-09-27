Nació en Suiza, es hijo de madre peruana y debutó en la Primera División con sólo 16 años en el 4-0 de Servette FC

Cada vez aparecen más jugadores en Europa que tienen todo para representar al Perú en un futuro. En este caso un jugador de tan solo 16 años de edad consiguió hacer su debut profesional en la Primera División de Suiza. Esta es una gran noticia para la Selección Peruana, que deberá moverse rápido para poder asegurar a esta joven promesa.

Su nombre es Alonzo Vincent y este fin de semana ha sido noticia en Suiza debido a su debut profesional. Sí, como lo mencionamos, con tan solo 16 años consiguió jugar sus primeros minutos en la Swiss Super League. Lo que es un paso importante para su carrera profesional.

El entrenador francés, Jocelyn Gourvennec decidió convocar a Alonzo para su primer partido de la Primera de Suiza con el Servette FC. Esta era la primera oportunidad que le daban y no la desaprovechó, pues ingresó a los 89 minutos para registrar su primer paso en el profesional. En este caso ingresó por Lamine Fomba.

Su equipo ya iba ganando 4-0, por eso el ‘galo’ decidió darle la oportunidad de comenzar con victoria su carrera. Eso sí, el joven jugador no tuvo muchas oportunidades de balón, incluso en el poco tiempo que estuvo solo la llegó a tocar una vez, intentó un pase y lo falló. Después no volvió a tener más chances.

¿Quién es Alonzo Vincent?

Alonzo Vincent es un joven de 16 años que juega en el Servette FC de la primera división de Suiza. Por lo pronto está en el equipo Sub 21, pero ya está teniendo sus pasos en el primer equipo. Juega de mediocampista y lo hace muy bien como creador, pero también como extremo por la derecha.

Es suizo, pero gracias a la madre tiene la nacionalidad peruana. Ya ha tenido la oportunidad de ser convocado por la Selección Peruana a inicios de año, jugó en el equipo Sub 17 al mando de Carlos Silvestri. Por lo que se espera que pueda decantarse por la ‘Bicolor’ en el futuro. No obstante, también ha venido jugando con Suiza en donde ha sido convocado en el equipo Sub 16 y Sub 17.

Alonzo Vincent (Foto: Servette).

Se arma la Selección Peruana de ‘Eurocausas’

Con Alonzo Vincent se podría sumar un nuevo ‘eurocausa’ a la lista. Ya son varios jóvenes menores de 20 años que podrían ser el futuro de la Selección Peruana a falta de nuevos talentos nacidos en el país. Así que recurrir a la globalización y los jugadores con doble o triple nacionalidad para hacer más fuerte el equipo patrio.

Actualmente en Europa hay varios jugadores interesantes, con mucho talento y un futuro bastante importante. Luis Bassen (Dinamo Dresden), Etienne Beuzeville (Alcorcón), Nicolás Cairo (Sassuolo), Aitor León (Athletic Bilbao), Nicolás Jansen (Ado Den Haag), Franco Giambavicchio (Juventus), Alonzo Vincent (Servertte) y Julián Sempertegui (Levante).

