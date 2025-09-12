Tras el fracaso de la Selección Peruana: la estupenda noticia que André Carrillo le dio a Corinthians

Una de las grandes ausencias que tuvo la Selección Peruana durante la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 fue André Carrillo. El volante de Corinthians tuvo que ser operado a inicios del mes de agosto por una lesión en los ligamentos del tobillo. Desde ahí no volvió a competir y ahora se ha podido conocer de una estupenda novedad que podría traerlo de vuelta a las canchas mucho antes de lo previsto.

Cuando se dio a conocer que André Carrillo pasó por el quirófano por esta complicada lesión en el tobillo, la información que llegaba desde Brasil aseguraba que tenía hasta 4 meses de recuperación, es decir que no iba a volver a jugar hasta el año 2026. La noticia en estos momentos tiene que ver con que en el próximo mes de octubre estaría de regreso ya que su proceso de rehabilitación viene avanzando de buena manera.

“Ha progresado en su recuperación y debería estar disponible para Dorival Júnior pronto. André Carrillo, operado del tobillo izquierdo en agosto, sorprende por la rápida recuperación y puede volver a las canchas en octubre, mucho antes de la fecha límite inicial que preveía una ausencia hasta finales de año”; fue la información compartida por el periodista brasileño Andrés Sousa y la cual viene siendo tendencia en el ámbito deportivo nacional.

¿André Carrillo podría estar para los amistosos de la Selección Peruana?

Si tenemos en cuenta el tiempo presupuestado para volver a ver André Carrilloen competencia con camiseta de Corinthians, el mes de octubre sería el escenario ideal para que empiece a agarrar regularidad y continuidad. A partir de ahí es que se podría tentar la posibilidad de que vuelva a ser convocado por la Selección Peruana de cara a los próximos amistosos internacionales en las fechas FIFA.

Quizá el mes de noviembre, cuando se tenga que enfrentar a Chile y Rusia en territorio europeo, sería clave para que ‘La Culebra’ regrese a Videna. Otro aspecto a resaltar y destacar es que desde la Federación Peruana de Fútbol deberían anunciar al próximo entrenador interino para dichos encuentros y con ello esperar si es que el nuevo comando técnico considerará a los referentes.

Los números y estadísticas de André Carrillo en esta temporada 2025

Con la camiseta de Corinthians durante esta temporada 2025, André Carrillo completa un total de 41 partidos entre Brasileirao, Copa de Brasil, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Campeonato Paulista. Con 3 goles y 2 asistencias hasta el momento, ‘La Culebra’ suma 2.449 minutos de competencia y se espera que tras su regreso a los campos de juego pueda encontrar la titularidad dentro del esquema de Dorival Júnior.

