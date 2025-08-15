A pedido de Mikel Arteta: El refuerzo colombiano de Arsenal para el debut de Premier League ante Manchester United

Arsenal se alista para el debut en Premier League cuando tenga que visitar a Manchester United en Old Trafford. Frente a este panorama es que la delegación liderada técnicamente por Mikel Arteta acaba de generar una enorme sorpresa con la repentina inscripción de un talento colombiano de 19 años y que será opción por detrás de David Raya y Kepa Arrizabalaga.

Fuente: @josejimenez6

Estamos hablando de Alexei Rojas, guardameta que nació en Inglaterra y que tiene sangre colombiana gracias a su padre. Es más, el profesional de Arsenal ya sabe lo que representar a la Selección Tricolor en la categoría Sub-20 y en distintas entrevistas ha confesado que su sueño es llegar a la mayor para ganarse un lugar de titular y empezar a escribir su historia en el país.

Fuente: Conmebol

Volviendo al duelo por Premier League, se ha podido conocer que por una decisión de Mikel Arteta junto a su comando técnico, Alexei Rojas formará parte de los convocados para el duelo ante Manchester United y sería el tercer arquero. Recientemente, en junio de este año 2025, renovó su contrato con Arsenal y se pensaba que seguiría en el equipo de formación, pero ya vemos que no será así.

¿Qué dijo Alexei Rojas sobre su nueva etapa en Arsenal?

Alexei Rojas defiende los colores de Arsenal desde el año 2024 y ahora que firmó un nuevo vínculo contractual hasta mediados del 2026 confesó algunas de las sensaciones que tiene en la institución, sobre todo cuando su proceso de formación futbolístico será gratamente premiado con ser parte de las planificaciones estelares de un Mikel Arteta que le ve muy buenas condiciones.

“Me siento contento por todo el trabajo hecho en estos años, no ha sido fácil. He tenido que pasar por muchas categorías, ser filtrado por muchos entrenadores de arqueros y de campo. He tenido mucha competencia alrededor mío. Cuando llegué estaban cuatro arqueros de mi edad y ahora solo quedo yo. Me siento contento con el trabajo y crecimiento que he tenido en el club”; sostuvo.

En cuanto a la chances que tiene a partir de ahora en el equipo ‘Gunner‘, el arquero colombiano de 19 años manifestó lo siguiente para el canal del club. “Ahora tengo la oportunidad de seguir mejorando, desarrollándome como jugador profesional y como persona, así poder estar más cerca de mis objetivos que es estar con mi Selección Colombia y ser el mejor arquero del mundo”.

Fuente: @alexeirojass

Día, hora y canal del duelo Manchester United vs. Arsenal por Premier League

En el marco de la fecha 1 de la Premier League, Arsenal de Mikel Arteta visitará a Manchester United de Ruben Amorim en Old Trafford el próximo domingo 17 de agosto a las 10:30 hora local. En cuanto a la transmisión oficial, podrás disfrutar el partido a través de la señal internacional de ‘ESPN‘ y de la plataforma digital ‘Disney+‘ en el territorio latinoamericano.

Fuente: Manchester United

