Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Manchester United por la fecha 2 de la Premier League 2025-26

En el marco de la fecha 2 de la Premier League de Inglaterra, Fulham enfrentará a Manchester United en uno de los encuentros más llamativos del campeonato. Los dirigidos por Ruben Amorim y Marco Saraiva buscarán los tres puntos a como de lugar, sobre todo cuando ninguno de los equipos consiguió un triunfo la semana pasada en el debut oficial.

Viendo cómo llegan los planteles, Manchester United no pudo en condición de local frente Arsenal. Los ‘Diablos Rojos’ cayeron 0-1 jugando en Old Trafford y generaron ciertas dudas en los aficionados que de todas maneras esperan una temporada muchísimo mejor a diferencia de lo que sucedió en la campaña anterior en donde no lograron clasificar a ningún torneo internacional.

En el caso de Fulham, el equipo londinense viene de empatar 1-1 en su visita a Brighton y dejó algunas buenas sensaciones en lo colectivo y en lo invidivual. Dicho todo esto, a continuación conoceremos todos los detalles respecto a los horarios y las plataformas en donde podrás apreciar el encuentro a jugarse en el Craven Cottage.

¿A qué hora juegan Fulham vs. Manchester United por la Premier League 2025-26?

El duelo entre Fulham vs. Manchester United está programado para el domingo 24 de agosto en el Craven Cottage de Londres en el marco de la fecha 2 de la Premier League de Inglaterra y estos son los horarios alrededor del mundo para vivir todas las incidencias:

10:30 | Perú – Ecuador – Colombia

17:30 | España – Alemania – Francia – Italia

12:30 | Argentina – Brasil – Uruguay – Paraguay

11:30 | USA (Tiempo del Este)

09:30 | México – Costa Rica – Nicaragua – Honduras – El Salvador – Guatemala

¿Dónde ver en vivo Fulham vs. Manchester United por la Premier League 2025-26?

España | DAZN – DAZN 2 Bar

Sudamérica | Disney+ Premium

México | Caliente TV

Estados Unidos | Telemundo – USA Network – Fubo Sports

Alineaciones probables de Fulham vs. Manchester United

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Bassey; Lukic, Berge; Wilson, King, Iwobi; Jiménez. DT: Marco Saraiva.

Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Maninoo, Ugarte, Dalot; Mbeumo, Fernándes; Cunha. DT: Rubem Amorim.

