Premier League

Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Manchester United por la fecha 2 de la Premier League 2025-26

Los 'Cabañeros' y los 'Diablos Rojos' se enfrentan este fin de semana en el Craven Cottage de Londres.

Por Renato Pérez

Fulham vs. Manchester United.
Fulham vs. Manchester United.

En el marco de la fecha 2 de la Premier League de Inglaterra, Fulham enfrentará a Manchester United en uno de los encuentros más llamativos del campeonato. Los dirigidos por Ruben Amorim y Marco Saraiva buscarán los tres puntos a como de lugar, sobre todo cuando ninguno de los equipos consiguió un triunfo la semana pasada en el debut oficial.

Fuente: Manchester United.
Fuente: Manchester United.

Viendo cómo llegan los planteles, Manchester United no pudo en condición de local frente Arsenal. Los ‘Diablos Rojos’ cayeron 0-1 jugando en Old Trafford y generaron ciertas dudas en los aficionados que de todas maneras esperan una temporada muchísimo mejor a diferencia de lo que sucedió en la campaña anterior en donde no lograron clasificar a ningún torneo internacional.

En el caso de Fulham, el equipo londinense viene de empatar 1-1 en su visita a Brighton y dejó algunas buenas sensaciones en lo colectivo y en lo invidivual. Dicho todo esto, a continuación conoceremos todos los detalles respecto a los horarios y las plataformas en donde podrás apreciar el encuentro a jugarse en el Craven Cottage.

¿A qué hora juegan Fulham vs. Manchester United por la Premier League 2025-26?

El duelo entre Fulham vs. Manchester United está programado para el domingo 24 de agosto en el Craven Cottage de Londres en el marco de la fecha 2 de la Premier League de Inglaterra y estos son los horarios alrededor del mundo para vivir todas las incidencias:

  • 10:30 | Perú – Ecuador – Colombia
  • 17:30 | España – Alemania – Francia – Italia
  • 12:30 | Argentina – Brasil – Uruguay – Paraguay
  • 11:30 | USA (Tiempo del Este)
  • 09:30 | México – Costa Rica – Nicaragua – Honduras – El Salvador – Guatemala

¿Dónde ver en vivo Fulham vs. Manchester United por la Premier League 2025-26?

  • España | DAZN – DAZN 2 Bar
  • Sudamérica | Disney+ Premium
  • México | Caliente TV
  • Estados Unidos | Telemundo – USA Network – Fubo Sports
Alineaciones probables de Fulham vs. Manchester United

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Bassey; Lukic, Berge; Wilson, King, Iwobi; Jiménez. DT: Marco Saraiva.

Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Maninoo, Ugarte, Dalot; Mbeumo, Fernándes; Cunha. DT: Rubem Amorim.

Arsenal se olvida de Rodrygo y está a nada de firmar a inesperado jugador

Oficializan adiós en el Manchester City de Erling Haaland: se confirmó lo que todos esperaban

Altay Bayindir falló ante Arsenal, ahora Manchester United busca su reemplazo en Italia
Fútbol europeo

Altay Bayindir falló ante Arsenal, ahora Manchester United busca su reemplazo en Italia

Manchester United vs. Arsenal: horarios, dónde ver en TV y online y posibles alineaciones
Premier League

Manchester United vs. Arsenal: horarios, dónde ver en TV y online y posibles alineaciones

A pedido de Arteta: El refuerzo colombiano de Arsenal para el debut de Premier League ante United
Premier League

A pedido de Arteta: El refuerzo colombiano de Arsenal para el debut de Premier League ante United

¿Será que Benavente no es el refuerzo que pidió Autuori para Sporting Cristal?
Sporting Cristal

¿Será que Benavente no es el refuerzo que pidió Autuori para Sporting Cristal?

