Álex Valera está viviendo un momento pletórico con la Selección Peruana. El delantero provocó un penal, posterior expulsión de Iván Román y marcó el 1-0 para Perú ante Chile en Sochi. Cerrando así un gran primer tiempo, el atacante empieza a ganar fuerza como el nuevo nueve de Perú.

Toda la acción del gol de Álex Valera en el Perú vs. Chile nació en el minuto 31 del primer tiempo. El delantero aprovechó su velocidad y presión, y le quitó el balón a Iván Román dentro del área.

En ese instante se dirigió hacia el arco del portero Lawrence Vigouroux, pero no pudo continuar por Iván Román lo agarró de la camiseta y tiró al suelo a Álex Valera. El árbitro decretó penal y expulsó al jugador chileno.

Ahí mismo la tensión subió y el momento se volvió decisivo pues Álex Valera tomó la pelota y empezó a tener toda la energía para patear el penal. Aunque, muchos recordaron su tiro errado ante Australia en la tanda rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Así fue el gol de Álex Valera en el Perú vs. Chile

El gol de Álex Valera llegó en el primer tiempo del partido entre Perú vs. Chile en Sochi. El delantero se paró frente al balón y remató hacia su izquierda, mientras que el portero Lawrence Vigouroux se mandaba a la derecha.

Con ello, Álex Valera llegó a su segundo gol con la camiseta de la Selección Peruana en la Fecha FIFA de noviembre. Ya anotando ante Rusia en el primer partido, en este segundo también le tocó marcar.

Así festejó Álex Valera su gol con Perú ante Chile. (Foto: Selección Peruana)

Perú afronta ante Chile su segundo amistoso de la Fecha FIFA de noviembre. El duelo marcará también el final del técnico interino Manuel Barreto, pues se supone que este partido es el último que dirigirá para darle paso al oficial.

Hay que mencionar que Perú no clasificó al Mundial 2026 y por eso está asumiendo amistosos con la meta de empezar con su recambio generacional.

