Gustavo Álvarez perdió los papeles con la prensa de Chile tras afirmar que dirigirá a la Selección Peruana

La semana pasada llegó la información de medios chilenos sobre el nuevo entrenador de la Selección Peruana. Para sorpresa de todos se daba a conocer que Gustavo Álvarez ya tenía todo listo para ponerse el buzo de la ‘Bicolor’. Esto por supuesto que no cayó para nada bien en el entrenador que respondió a esta afirmación con bastante dureza.

Luego de la victoria de la Universidad de Chile frente a Palestino por el fútbol chileno, el entrenador conversó con la prensa. Pero se mostró sorprendido por las publicaciones que se hicieron sobre su futuro, pues no tiene nada asegurado con el Perú como se estuvo afirmando. Más bien esto no le sentó para nada bien y criticó duramente lo que se estuvo diciendo de él.

Gustavo Álvarez en Matute (Foto: Getty).

“¿Esa publicación tiene firma? O sea, el diario publica sin firma. ¿Y la persona que lo dice lo mencionan con nombre y apellido? Cuando habla Gustavo Álvarez, a la cara se lo ven todos y saben quién es, con errores y virtudes. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y del otro. Seamos serios“, fue lo que expresó el entrenador a TNT Sports Chile.

¿Qué dijeron en Chile sobre Gustavo Álvarez?

La publicación se dio en el Diario Mercurio, en donde afirmaron que Gustavo Álvarez ya tiene todo arreglado con la Selección Peruana. Mencionando incluso que llegaría al Perú a final de año para asumir las riendas de la ‘Bicolor’.

“En la U anticipan que Álvarez dejará el club en diciembre para asumir como DT de Perú. El propio entrenador dejó entrever que se marchará pese a que su contrato termina en 2026″, fue lo que se puede leer en este diario.

Pero no solo se quedó ahí, sino que también dieron a conocer el monto que estaría dispuesto a pagar en la Videna para llevarse a Álvarez. Hablamos que pagarían 1,2 millones de dólares que es la cláusula de salida para poder tenerlo en el país.

Directivos niegan acuerdo con Gustavo Álvarez y la Selección Peruana

Por otro lado, tanto en Perú como en Chile se ha negado un acuerdo entre Gustavo Álvarez y la Selección Peruana. Por parte de la ‘Bicolor’, Jean Ferrari habló sobre el tema, mencionando que no se tiene nada en este momento con ningún DT.

“Yo no puedo entrar en decir tal si me gusta, tal no me gusta, porque de verdad se convierte esto en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres, generar polémicas. Lo que menos quiero es que se hable de un entrenador porque todos tenemos familias. He visto hasta a algunos que dicen que el contrato de tal entrenador ya está. De verdad no lo puedo cree“, manifestó en Teledeportes.

En Chile Michael Clark, presidente de la Universidad de Chile también dio la cara para negar un acuerdo de salida del DT, dejando en claro que solo se tratan de rumores y no hay nada cierto.

“Respecto a las versiones y rumores que han circulado últimamente, a mí me llama la atención que siempre que a la ‘U’ le empieza a ir bien empiezan a aparecer estos rumores de gente que no da la cara. Tengo la sensación de que muchos de ellos vienen de gente que no es de la ‘U’, de gente que es de Colo-Colo. Muchos periodistas incluso se prestan para esto, de periodistas que dicen ser de otros clubes“, expresó.

