¿Dónde juega la Selección Peruana ante Rusia y en qué estadio para el amistoso FIFA?

La Selección Peruana afronta este miércoles 12 de noviembre un duro partido amistoso ante el seleccionado de Rusia por la última fecha FIFA del año. El Gazprom Arena es el estadio en donde se juega este encuentro. Se trata de un recinto muy conocido porque pertenece a uno de los clubes más importantes de aquel país, el Zenit de San Petersburgo.

Publicidad

Publicidad

Perú vs. Rusia es uno de los primeros amistosos de esta ventana internacional de noviembre a nivel mundial. ‘La Bicolor’ tuvo muchos problemas para poder llegar hasta San Petersburgo: vuelos cancelados, pilotos con problemas de salud e inconvenientes con las escalas en Europa.

Tras su llegada a la ciudad rusa, se estuvo entrenando en el Zenit Training Center, el complejo deportivo del club de San Petersburgo, el cual tiene como principal escenario el Gazprom Arena. Es un estadio que no tiene más de 10 años, cuenta con una gran capacidad de espectadores y ha sido sede de varios partidos importantes.

Datos e historia del Gazprom Arena

El Gazprom Arena debe su nombre a la empresa estatal Gazprom, la cual es principal patrocinador y accionista del Zenit de San Petersburgo, al tiempo que fue una de las inversoras para la construcción del mismo. Antes de este recinto, yacía el Estadio S.M. Kirov, el cual fue la primera casa del Zenit hasta su demolición en 2006.

Publicidad

Publicidad

Zenit inició el proceso de construcción en 2008, terminó en 2015, pero el Gazprom Arena recién se inauguró en abril de 2017. En un primer momento, y por recomendación FIFA, se lo llamó Estadio Krestovski, debido al nombre de la isla homónima ubicada en la ciudad de San Petersburgo. La capacidad máxima está estipulada para 67.800 espectadores en este escenario, aunque para el amistoso ante Perú se espera un lleno de sólo 40 mil personas.

Este estadio tiene relevancia para Rusia, ya que ha sido sede de múltiples torneos de enorme relevancia. Estuvo en los torneos de la Copa de las Confederaciones de la FIFA 2017, en el Mundial 2018 y en la Eurocopa 2020. También iba a ser sede de la final de la UEFA Champions League de 2022, pero debido a la Guerra de Ucrania, el máximo organismo europeo lo bajó y eligió el Stade de France.

Publicidad

Publicidad

En la Copa de las Confederaciones, Rusia le ganó a Nueva Zelanda. Para el Mundial 2018, los ‘Osos’ no tuvieron partidos en dicho recinto, tampoco Perú que tuvo su última participación mundialista en dicha edición. En tanto, en la Eurocopa 2020, fue derrota 3-0 ante Bélgica y un triunfo 1-0 ante Finlandia para los rusos.

¿A qué hora juegan Perú vs. Rusia, partido amistoso por la Fecha FIFA?

La Selección Peruana enfrenta a Rusia este miércoles 12 de noviembre en un partido amistoso en San Petersburgo, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El horario de inicio del encuentro es a las 12:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En tanto, en Rusia, da comienzo a las 20:00 horas.

Publicidad

Publicidad

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 14:00 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inicia a las 13:00 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) va a las 09:00 horas. Y en México, comienza a las 11:00 horas.

¿Qué canal transmite en vivo Perú vs. Rusia?

El partido amistoso Perú vs. Rusia se juega este miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo desde las 12:00 horas (Perú). La transmisión del partido en este país va en vivo por Movistar Deportes (canales 3 y 703 en HD), América TV (canales 4 y 704 en HD) y ATV (canales 9 y 709 en HD). En streaming se puede disfrutar por la plataforma Movistar TV App.