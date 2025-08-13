DT de Universidad Católica sorprende con consejo a Jean Ferrari que promete revolucionar la Selección Peruana

Diego Martínez se prepara en una dura serie por la Copa Sudamericana, pero se dio el tiempo de dar un consejo valioso para el fútbol peruano. El DT ecuatoriano de 38 años de edad llegó al país y en una entrevista dejó un mensaje que muy pocos esperaban. Sobre todo esto va dirigido a la Federación Peruana de Fútbol para que pueda hacer algunos cambios de inmediato.

En conversación con el Diario El Comercio el entrenador habló de todo un poco. Sobre todo enfocado en lo que es su partido frente Alianza Lima, un cuadro complejo a nivel internacional. Pero aparte de eso también se dio el tiempo para dar un consejo que podría ser de oro para el fútbol peruano.

Uno de los trabajos que se han dejado un poco de lado en los últimos años es el de menores. Muy poco se ha tratado de invertir en tener mejores generaciones, pues ahí está la clave del éxito y Martínez lo sabe. Por eso le deja este mensaje a Jean Ferrari ahora que ha tomado las riendas de las diferentes Selecciones Peruanas.

“Realmente el giro del fútbol formativo a poder darles todo lo que ellos necesitan para poder crecer como deportistas y personas. Creo que está ahí el cambio: en decir que el fútbol formativo es el presente y futuro para tener una industria competitiva para poder sostenerse en el tiempo, como Federación y como clubes”, explicó al mencionado diario.

Selección Peruana Sub 15 (Foto: Selección Peruana).

Un cambio importante en el fútbol formativo

En este caso la Selección Peruana ha comenzado a ver un poco más el fútbol formativo. Ya sea con diferentes torneos, así como también la llegada de nuevos futbolistas del extranjero. Se está trabajando en poder tener una base más importante de elementos con doble nacionalidad. Esto parece ser el futuro próximo de la ‘Bicolor’.

Jugadores como Felipe Chávez, Matteo Pérez, Alexander Robertson, entre otros parecen ser una solución a corto plazo. No hay muchos elementos que esté exportando el Perú, por eso se está viendo en poder potencia al cuadro de todos con este tipo de futbolistas que le suma mucho al Perú en cuando a un universo más amplio de donde elegir.

¿Se podrá ver un mejor trabajo de menores en Perú?

En este caso la FPF va a tener que trabajar de la mano de los clubes de la Liga 1 para que se pueda dar una mejora en el trabajo de menores. Pues cada equipo nacional es el que termina siendo la gran escuela para los chicos que están comenzando en el fútbol. Pero si no llegan a aprender lo básico, es complejo que puedan llegar a competir a nivel internacional.

Por ello el fútbol de menores necesita un apoyo importante de varias partes para que pueda tener éxito. Aparte, es cuestión de tiempo pues es un proceso largo que no lleva 1 o 2 años, sino hablamos de más de 10 o incluso 15 años que se puedan dar los frutos que se quiere.

