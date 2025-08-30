En busca del ‘Centenariazo’: las sorpresas que alista Óscar Ibáñez para el próximo Uruguay vs. Perú

Cada vez quedan menos días para volver a ver a la Selección Peruana en acción en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El rival será Uruguay en condición de visita y el profesor Óscar Ibáñez vendría preparando una alineación titular inédita, por decir lo menos, con dos jugadores que quizá no muchos tienen en mente, pero que serían de la partida.

Estamos hablando de Alessandro Burlamaqui y Jairo Concha, volantes que vienen demostrando un buen nivel en la Liga 1 con camisetas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, respectivamente. Lo más curioso de esta situación es que ambos jugadores debutarían oficialmente en la Selección Peruana y vaya que se lo tendrían muy bien ganado por los rendimientos que están mostrando.

“A las 4:00 pm sale el vuelo chárter de la Selección Peruana a Montevideo. Desde mañana, los que militan en el extranjero se unen directamente en Uruguay.

Burlamaqui y Concha con muchas opciones de ser titulares”; fue la más reciente información compartida por el comunicador deportivo Gustavo Peralta a través de ‘X’ dando detalles del itinerario del equipo y a la vez señalando a los volantes.

Los números de Alessandro Burlamaqui y Jairo Concha en esta temporada 2025

Alessandro Burlamaqui se ganó el puesto de titular en Alianza Lima tras la partida de Erick Noriega a Gremio y no ha desentonado. Además, desde que llegó al club de cara al Torneo Clausura 2025 ha sumado un total de 8 partidos entre Liga 1 y Copa Sudamericana, con lo cual evidencia una total confianza de que puede seguir afianzándose en las planificaciones estelares Néstor Gorosito.

En cuanto a Jairo Concha, el volante de Universitario de Deportes es uno de los mejores de todo el campeonato. Lleva 30 partidos disputados entre Liga 1 y Copa Libertadores, tiene 7 goles marcados y 8 asistencias. De esta manera, nadie duda de que su lugar en la Selección Peruana está muy bien puesto e incluso que pueda ser titular frente a Uruguay en Montevideo no es una idea descabellada.

¿Cuál sería el equipo titular de la Selección Peruana para visitar a Uruguay?

En principio, es importante mencionar que la Selección Peruana cuenta con varios rostros nuevos en su convocatoria y por ello es que espera un equipo titular bastante renovado en comparación a las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en donde la experiencia primaba en todas las líneas con nombres consagrados y que venían de otros procesos.

A raíz de dicho escenario es que el 11 inicial de la Blanquirroja frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo podría ir de la siguiente manera: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Alessandro Burlamaqui, Jairo Concha, Christofer González; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

