¿Será titular? La confesión de Piero Cari tras ser convocado a la Selección Peruana: “Es un sentimiento muy grande”

Una de las más recientes novedades que se dio en la Selección Peruana fue la convocatoria de Piero Cari. Si bien el volante ya entrenaba en Videna como uno de los sparrings a la par del equipo mayor, ahora estará junto a la delegación oficial que viajará rumbo a la ciudad de Montevideo para enfrentar a Uruguay. Gracias a ello es que tuvo sus primeras palabras y evidenció una gran sensación.

Fuente: La Bicolor

El volante nacional de 18 años viene cumpliendo una muy buena campaña con Alianza Lima y claramente su llamado a la Selección Peruana es muy merecido, sobre todo cuando existe una planificación de Óscar Ibáñez en cuanto a empezar a renovar la plantilla ahora que estamos en el tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 a falta de tan solo dos fechas por jugarse.

En una reciente entrevista con los canales digitales de Federación Peruana de Fútbol, Piero Cari no escondió la enorme felicidad que le otorga el hecho de entrenar en la Selección Peruana e integrar el grupo que buscará el triunfo a como de lugar en el Estadio Centenario de Montevideo cuando en los próximos se tenga que enfrentar a la siempre poderosa y prestigiosa Selección de Uruguay.

¿Qué dijo exactamente Piero Cari tras ser convocado a la Selección Peruana?

Cualquiera podría decir que Piero Cari aún no está para ser titular y seguramente él no coincide con dicha idea. Mientras tanto se siente muy contento de vestir la blanquirroja en los entrenamientos que lleva en Videna. “De verdad que es un sentimiento muy grande entrenar con la Bicolor. Es muy especial representar esta camiseta que tengo puesta. Me siento muy orgulloso y feliz”; expresó.

De esta manera, queda totalmente claro que una de las joyas más preciadas de Alianza Lima está atravesando el mejor momento de su corta carrera deportiva. Seguro no pensaba llegar tan rápido a la Selección Peruana, pero ahora que está ahí buscará dar lo mejor de sí y ganarse un lugar como otros jóvenes que también esperan ansiosamente el debut en la próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El gigante de la Bundesliga de Alemania que tendría en su radar a Piero Cari

Recientemente, se pudo conocer que Piero Cari estaría siendo observado por el poderoso y último campeón de la Bundesliga de Alemania como es Bayer Leverkusen. Gracias al scout Dieter Schreiber, peruano que salió de Sporting Cristal hace algún tiempo, el volante nacional habría sido acercado para tentar una futura negociación de acuerdo a las pretensiones que tendrían los europeos.

“Nosotros tenemos a un compatriota, Dieter Schreiber, que trabaja en el Bayer Leverkusen como scout en Latinoamérica y que incluso se sentaba con Xabi Alonso, ex DT del club. El representante de Cari, a inicios de año, estuvo en Europa llevando la información y hoy Cari está siendo seguido por equipos europeos. Por eso lo del Leverkusen no es humo, es verdad. Dieter también está atento a los chicos que salen en el Perú”; detalló Diego Penny en ‘Al Ángulo’.

