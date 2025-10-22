El último amistoso del 2025 que planea la FPF para la Selección Peruana: rival sudamericano y convocatoria de Liga 1

La Selección Peruana atraviesa un proceso de transición y así quedó demostrado en el más reciente amistoso internacional frente a la Selección Chilena en la ciudad de Santiago. Ahora, existe la posibilidad de que se sume un nuevo rival en este tramo final del año 2025 y hasta el momento se conoce que sería un equipo sudamericano, el cual estuvo por delante de nosotros en la más reciente tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Como bien sabemos, la Selección Peruana ya tiene dos encuentros pactados y programados para el próximo mes de noviembre. Se jugará ante Rusia y Chile en territorio europeo en unas cuantas semanas y la idea de los directivos en la Federación Peruana de Fútbol es que se acuerde un partido más para diciembre, el cual podría ser frente a la Selección Boliviana. Todavía no hay muchos detalles de dónde o cuándo exactamente sería, pero es un posible escenario.

Es importante mencionar que dicho periodo de diciembre no será parte de una fecha FIFA como tal, así que la información recogida hasta el momento es que gran parte de la convocatoria que pueda armar y gestionar Manuel Barreto como entrenador interino es que sean jugadores de la Liga 1. Eso no quita que quizá pueda darse la llegada de algunos nombres del extranjero que estén libres en dicho momento, pero esa opción ya dependerá de otros factores.

Los detalles sobre el próximo posible rival de la Selección Peruana en este 2025

“FPF viene trabajando la posibilidad que la Selección juegue ante Bolivia un amistoso en diciembre. Al no ser fecha FIFA , la idea es que se pueda afrontar con jugadores del torneo local y los del extranjero que estén libres”; fue la información compartida por el comunicador deportivo Kevin Pacheco a través de su cuenta oficial ‘X’ respecto a la chance que vienen analizando en las oficinas de Videna para darle mayor ritmo de competencia al equipo de todos.

Si bien muchos podrían decir que la Selección Boliviana no es un rival de enorme jerarquía o categoría a nivel sudamericano, recordemos que los altiplánicos serán los representantes de Conmebol en el próximo repechaje rumbo al Mundial 2026. Con justicia quedaron en la séptima posición de las Eliminatorias Sudamericanas, así que sin duda alguna representan un nivel superior al que últimamente ha venido mostrando Perú en competencias oficiales.

¿Cuándo serán los amistosos de noviembre de la Selección Peruana?

La Selección Peruana de Manuel Barreto se alista para la fecha FIFA del mes de noviembre y el primer amistoso será frente a Rusia el próximo miércoles 12 de noviembre a las 12:00 hora local y se jugará en el en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Luego, enfrentaremos a Chile el martes 18 de noviembre a las 11:00 hora local en el Stadion Fisht de Sochi. Es decir, la Bicolor tendrá dos duelos muy importantes en territorio europeo y se espera que puedan seguir mostrándose nuevos rostros en el equipo para darle otro aire al recambio generacional.

