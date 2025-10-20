Es tendencia:
Selección Peruana

Tiene 17 años, es flamante refuerzo del Genoa y está dispuesto a jugar por Perú: “Me gustaría mucho”

Nueva promesa mundial dispuesto a jugar por la Selección Peruana.

Por Bruno Castro

Soufian Rahim Delgado.
© GenoaSoufian Rahim Delgado.

En el Perú el trabajo de menores no es el mejor que se puede tener, es por eso que la aparición de jugadores nuevos es algo complicado que se pueda dar. Esto ha obligado a la Selección Peruana a buscar nuevos talentos en el extranjero y cada vez aparecen más jugadores, pero claro es importante poder reclutarlos a tiempo antes que otro país se los lleve.

Esta vez apareció un nuevo 10 que la está rompiendo en el fútbol italiano, su nombre es Soufian Rahim y tan solo tiene 17 años de edad. Juega como extremo, pero también lo puede hacer como mediocampista ofensivo. Si bien nació en Brescia, Italia, también puede jugar por Marruecos y el Perú.

Soufian Rahim le da el visto bueno a la Selección Peruana

La aparición de esta joven promesa del Genoa de Italia tiene emocionado a varios hinchas que ya lo quieren ver con la camiseta nacional. Así que se hizo la pregunta respectiva sobre si está interesado en representar al Perú y la respuesta fue positiva. Lo cual ahora todo está en manos de Manuel Barreto, que como jefe de la Unidad Técnica de Menores tiene que hacer la gestión respectiva para no perder a un talento como este.

En una publicación del comunicador Gian Franco Zelaya se puede leer una entrevista que le hicieron al volante nacional, quien se mostró feliz de representar al Perú si es que se presenta la oportunidad. Por lo que todo queda en manos de la FPF de poder buscar tener contacto con él para una futura convocatoria pensando en los Sudamericanos ya sea Sub 17 o Sub 20 que se vienen.

¿Cómo llegó Soufian Rahim al Genoa?

La llegada de Soufian Rahim al Genoa no es casualidad, el volante demostró su gran talento en las canchas. Esto gracias a Like a Pro, proyecto que es codesarrollado por One of US, La Gazzetta dello Sport y Under Armour. En donde observan jugadores con futuro para poder llevarlos a clubes profesionales y así cumplir el sueño de todo futbolista.

Participantes del Like a Pro (Foto: Gazzeta dello Sport).
En este caso Rahim hizo una gran actuación que le permitió avanzar hasta la etapa final y así fue seleccionado entre varios participantes.

Tras salir ganador, el peruano expresó a la Gazzetta dello Sport: “Al principio de esta aventura, no creía mucho en ella, pero en cuanto empezaron a llamarme, me di cuenta de que iba en serio. Siempre tuve grandes expectativas en este proyecto, creí en él y, al final, tuve la recompensa“.

Y también contó un poco de sus inicios: “Empecé a jugar a los siete años en el equipo de mi barrio, pero ahora soy profesional y es un gran salto. Quiero darlo todo en el Genoa, intentando integrarme de inmediato y mejorar en todos los aspectos. Dedico esta victoria a mis padres y, sobre todo, a mí mismo”, sentenció.

