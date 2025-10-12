Gustavo Álvarez sigue siendo tendencia en el ámbito deportivo nacional por ser uno de los candidatos para tomar el mando de la Selección Peruana. Desde Chile acaban de realizar una evaluación al respecto y llegaron a la conclusión de que efectivamente el estratega argentino se encuentra en la mira de la Federación Peruana de Fútbol, incluso de que existe un monto de 1.2 millones de dólares que entraría como parte de la negociación.

Actualmente es el entrenador de Universidad de Chile y tiene contrato hasta diciembre del 2026, aunque dichos aspectos no serían impedimentos para que Gustavo Álvarez sea el nuevo director técnico de la Selección Peruana en el inicio del próximo año. En esta ocasión, fue el reconocido medio chileno ‘El Mercurio‘ que reveló algunos detalles de lo que podría ser un fichaje muy importante para las planificaciones que se tienen en la interna de Videna.

“Tendría un acuerdo con la Federación de ese país para conducir a su selección desde 2026. En la ‘U’ anticipan que Gustavo Álvarez dejará el club para asumir en Perú. 1,2 millones de dólares en el cláusula de salida del técnico de Universidad de Chile. En Perú aseguran que están dispuestos a pagarla y ofrecer un contrato por $2 millones anuales”; informó ‘El Mercurio‘ en su más reciente edición impresa respecto al futuro cercano que le espera al entrenador argentino.

Fuente: El Mercurio

La confesión de Gustavo Álvarez sobre su continuidad en Universidad de Chile

Recordando que Gustavo Álvarez tiene contrato con Universidad de Chile y que en el papel existiría un consenso en la interna de la institución para que pueda quedarse, el propio director técnico no se guardó nada al aclarar que por ahora prefiere no pensar en ese tema y se enfoca solamente en el día a día. Recién al término de la presente temporada evaluará la situación y tomará una decisión al respecto, así que desde ahí existe una importante posibilidad para la FPF.

“Todos los años digo lo mismo. En todos los clubes dije que cuando llegue el fin de año, y ya viendo las cosas en perspectiva y no en el medio, uno está más lúcido como para tomar buenas decisiones y lo mejor para la carrera personal. Entonces, llegado el fin de año veremos cuál será el futuro. Mientras tanto, uno está centrado en el día a día y no es momento de tomar decisiones, pero sí de estimar y evaluarlas en esa fecha”; enfatizó Gustavo Álvarez en una reciente conferencia de prensa en Universidad de Chile.

¿Qué busca la FPF con el nuevo entrenador de la Selección Peruana?

Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF, reveló y aclaró cuál es el perfil que se busca para el nuevo entrenador de la Selección Peruana de cara al próximo proceso eliminatorio. En conferencia de prensa en la previa del Clásico del Pacífico entre Chile vs. Perú, se manifestó que es muy importante la evaluación de los candidatos y de que realmente estén dispuestos a asumir el proyecto que están armando en la interna de Videna.

“El convencimiento de querer estar acá y de querer asumir un proyecto. En dos años empiezan las Eliminatorias y tenemos que hacer la evaluación correspondiente. He querido volver a nuestras raíces y parto de esa premisa. Tener el juego atildado, que es la característica de nuestro fútbol, pero agregándole la dinámica, potencia y fuerza. Para llegar a eso, necesitamos un perfil determinado de un entrenador, que calce con estilo de juego, ética profesional y llegar al futbolista”; comentó Jean Ferrari.

Tweet placeholder

