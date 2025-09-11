Es tendencia:
Selección Peruana

Erick Noriega reveló charla con Óscar Ibáñez tras su salida y resaltó importancia de dos referentes

El 'Samurai' partió rumbo a Brasil, pero antes dio detalles sobre lo que fue su reciente estadía en la 'bicolor'. Conoce todo lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Erick Noriega conversó con la previa previo a su viaje a Brasil.
Erick Noriega conversó con la previa previo a su viaje a Brasil.

Erick Noriega se mostró agradecido por la reciente experiencia con la Selección Peruana, asegurando que, pese a los resultados, se lleva sensaciones positivas rumbo a su regreso a Brasil.

El ‘Samurai’ valoró el haber sido considerado en la recta final de este proceso y destacó lo aprendido durante su estadía. Además, reveló detalles de la conversación que tuvo con Óscar Ibáñez antes de despedirse del grupo.

Yo me voy feliz, tuve la oportunidad de jugar con la selección peruana, sumar minutos, aprender mucho más de los mayores que siempre nos apoyan. Obviamente no se dieron los resultados pero creo que es parte del fútbol. Tenemos que seguir trabajando para dar lo mejor en los próximos partidos”, expresó en primera instancia.

Puede ser una imagen de 3 personas, personas jugando al fútbol, personas jugando al fútbol y texto que dice
Erick Noriega con la Selección Peruana (FPF).

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Los mayores dieron muchísimas alegrías que también aplaudí. Hay incomodidad pero vamos a seguir. En estas dos semanas he aprendido mucho de los mayores y estoy bastante feliz de eso”.

Resaltó importancia de dos referentes

Por otro lado, Noriega comentó que en estos días ha recibido el respaldo de referentes como Luis Advíncula y Carlos Zambrano, quienes le brindaron palabras de aliento.

Ambos le recordaron que ahora él forma parte de la nueva generación que tomará la posta en el siguiente proceso clasificatorio con el combinado nacional.

“Hay muchos jugadores que están preparados para este momento. En lo personal he recibido mucho de los mayores, de Advíncula, Zambrano, y de muchos más. Ahora tengo que esforzarme en mi club para volver a ser convocado a la selección”, señaló.

¿Qué dijo sobre la salida de Óscar Ibáñez?

Para cerrar, el jugador de Gremio contó que aprovechó su despedida para expresar su gratitud a Óscar Ibáñez por haber confiado en él. Además, extendió su agradecimiento a todo el comando técnico por el respaldo.

“Despedida no se sabe, no estamos informados de ese tema. Le agradecí porque la verdad estoy bastante contento con él y su comando técnico. Sigo aprendiendo mucho de él y lo que tenga que pasar, ahí estamos”, sentenció.

