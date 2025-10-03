Es tendencia:
Fue candidato a DT de Perú, pero ahora enfrenta una fuerte demanda judicial en Ecuador

Independiente de Valle presentó una demanda contra reconocido entrenador argentino. Conoce de quién se trata.

Por Nicole Cueva

Luis Zubeldía fue demandado por IDV
© Composición Bolavip PerúLuis Zubeldía fue demandado por IDV

Luis Zubeldía tomó las riendas de Fluminense luego de su salida de Sao Paulo, sin embargo, no fue su rendimiento deportivo lo que lo puso en el centro de la atención mediática.

Esta vez, el estratega argentino fue noticia luego de ser denunciado por el presidente vitalicio de Independiente del Valle, Michel Deller, quien lo acusó de haber emitido declaraciones ofensivas en su contra.

¿Qué dijo Luis Zubeldía sobre Independiente del Valle?

Durante una entrevista, Zubeldía se refirió a su etapa en el fútbol ecuatoriano y compartió una anécdota relacionada con Independiente del Valle, club que conquistó la Copa Sudamericana en 2019 y 2022. Sus palabras no fueron bien recibidas por el presidente vitalicio de la institución, generando malestar y controversia.

“Hay un penal que me cobran allá por 2013. Se decía que Independiente del Valle estaba muy fuerte con la Federación, con los árbitros. Deller es un tipo muy militante”, inició en conversación con el periodista Juan Pablo Varsky.

Además, agregó lo siguiente: “Yo había escuchado que ese árbitro tenía una empresa de catering y.. ¿a quién abastecía? ¡A las empresas de Deller! Y bueno… hasta el día de hoy sigue igual “.

Demanda de IDV a Zubeldía

Lo cierto es que Michel Deller no reaccionó de forma positiva a las declaraciones del entrenador y decidió iniciar acciones legales. La demanda fue presentada ante el Complejo Judicial Norte de Quito, y la notificación del proceso generó gran repercusión pública al hacerse conocida.

Denuncia contra Zubeldia
Denuncia de Deller contra Zubeldia por sus dichos sobre Independiente del Valle.
Así respondió Luis Zubeldía ante los rumores que lo vinculan a la Selección Peruana

Selección Peruana tocó la puerta de Luis Zubeldía y recibió una respuesta inesperada

