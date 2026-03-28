Ismaïla Sarr anotó el 2-0 de Senegal ante Perú tras desatenciones de Miguel Araujo y Alfonso Barco

Difícil partido para la Selección Peruana en el amistoso ante Senegal. Perdió por 2-0 en el Stade de Francia, de París, Francia por los goles de Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr. Precisamente, este segundo tanto para la selección africana llegó tras una desatención de la zaga central compuesta por Miguel Araujo y Alfonso Barco. Antes, en el 1-0, había fallado ‘Fonchi’ ante Ibrahim Mbayé.

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Una gran jugada colectiva de la Selección de Senegal terminó con un rebote fortuito que derivó en Ismaïla Sarr, quien se quedó con el balón. Tanto Miguel Araujo como Alfonso Barco quedaron pagando, ya que no esperaban este balón hacia el sector, lo que facilitó que el futbolista del Crystal Palace pueda quedar mano a mano con Pedro Gallese y definir al 2-0.

El 1-0 de Senegal había llegado sobre la parte final del primer tiempo donde Ibrahim Mbayé durmió a Alfonso Barco y a Marcos López. Un buen centro rasante lo encontró a Nicolás Jackson para el gol. En velocidad, el conjunto africano mostró la diferencia de jerarquías con respecto al seleccionado peruano.

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Perú se cayó con los goles de Senegal

Los peores ratos de la Selección Peruana llegaron cuando Senegal anotó. Tras el primer gol, el seleccionado de Pape Thiaw controló el juego y hasta pudo haber anotado algún gol más en el final del primer tiempo.

En la segunda parte, el gol de Ismaïla Sarr fue un duro golpe para ‘La Bicolor’. Fue ese el peor momento del combinado de Mano Menezes, visiblemente superado en intensidad y velocidad por los “campeones” de África (en teoría, ganaron en cancha ante Marruecos, pero la Confederación Africana les sacó el título y el caso está en el TAS).

Sobre la parte final del partido, se vieron buenas jugadas que pudieron darle el descuento a ‘La Bicolor’. Un remate con desvío de Joao Grimaldo y un tremendo tiro de zurda de Adrián Quiroz que el arquero Mory Diaw sacó a una mano fueron las más importantes.

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¿Cómo quedó Perú con Senegal?

Perú perdió 2-0 ante Senegal por los goles de Nicolas Jackson en el primer tiempo y de Ismaïla Sarr en el complemento. Fue el debut de Mano Menezes como entrenador de la Selección Peruana, así como también los de Alfonso Barco, Jairo Vélez y Adrián Quiroz.

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