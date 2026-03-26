El debut del técnico Mano Menezes al mando de la Selección Peruana ya empieza a dejar señales fuertes y una de ellas podría ser totalmente inesperada. En la antesala del amistoso internacional ante la Selección de Senegal, el técnico brasileño prepara un movimiento que ha sorprendido incluso dentro del entorno cercano al equipo.

Publicidad

El partido se jugará este sábado 28 de marzo en el Stade de France desde las 11:00 AM (hora de Perú), y más allá del resultado, todas las miradas están puestas en la alineación inicial. Menezes quiere dejar su sello desde el primer minuto y eso implica decisiones que rompen esquemas tradicionales.

La gran novedad sería la inclusión de Alfonso Barco como defensor central. Sí, el volante de 24 años, que actualmente milita en el HNK Rijeka, estaría siendo probado como zaguero, una posición que no es la habitual en su carrera profesional.

De confirmarse, Barco haría dupla en la zaga con Miguel Araujo, actual defensor de Sporting Cristal. Una combinación que mezcla adaptación y experiencia, pero que también genera dudas por la falta de recorrido de Barco en esa zona del campo.

Publicidad

Alfonso Barco conversando con el técnico Mano Menezes previo al Perú vs. Senegal. (Foto: Selección Peruana)

Alfonso Barco apunta a ser titular en el Perú vs. Senegal

La decisión aún no es oficial, pero ya se deja ver en los entrenamientos. El técnico Mano Menezes parece apostar por versatilidad y salida limpia desde el fondo, buscando construir juego desde atrás con un perfil más técnico que físico en la defensa.

Así, el arranque de este nuevo ciclo en la Selección Peruana promete ser todo menos conservador. Si se confirma la apuesta por Alfonso Barco como defensor central, no solo será una sorpresa: será una declaración de intenciones de un técnico que llegó para cambiar las reglas del juego.

Publicidad

El técnico Mano Menezes conversando con Yoshimar Yotún previo al Perú vs. Senegal. (Foto: Selección Peruana)

¿A qué hora juegan Perú vs. Senegal?

Perú vs. Senegal juegan este sábado 28 de marzo desde las 11:00 hora de Perú. El cotejo será un amistoso en el marco de la Fecha FIFA.

¿En qué canal ver el partido entre Perú vs. Senegal?

El partido entre Perú vs. Senegal será transmitido por la señal en vivo y en directo vía América TV, ATV y Movistar Deportes. Además, también tendrás las señales online y por tu celular a través de América TV GO, Movistar APP y gratis en el minuto a minto de Bolavip Perú.

Publicidad

Datos claves

El técnico Mano Menezes debuta con Perú ante Senegal este sábado 28 de marzo.

El volante Alfonso Barco ensaya como defensa central titular en el esquema de Menezes.

La zaga peruana sumará a Miguel Araujo, actual defensa de Sporting Cristal, como compañero.