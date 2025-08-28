La durísima crítica de Nolberto Solano tras la reelección de Agustín Lozano en la FPF: “Los malos siempre somos los técnicos”

Además del aspecto futbolístico que implica el rendimiento que pueda tener la Selección Peruana en la última fecha doble que se viene en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, no existen dudas de que el aspecto dirigencial preocupa y mucho en Videna. Si bien se confirmó la reelección de Agustín Lozano hace algunos días, no es que haya mucha claridad de por medio y así también lo pone en evidencia Nolberto Solano.

Así es, el actual entrenador de la Selección de Pakistán analizó el presente de la Selección Peruana y se animó a dar algunos detalles de lo que le generan las decisiones que se vienen tomando durante los últimos años en la Federación Peruana de Fútbol. Teniendo en cuenta que conoce muy bien a Agustín Lozano al haber trabajado con él, de todas maneras es una voz bastante autorizada.

Sin guardarse nada, Nolberto Solano cuestionó duramente cuáles son los aspectos que han mejorado en el fútbol peruano si es que hablamos de la decisiones dirigenciales. Además, no dudó en señalar que siempre se cuestiona y se echa la culpa a los entrenadores y a los jugadores, pero que no existe mayor análisis ni mucho menos autocrítica para evaluar lo que hacen los altos mandos.

¿Qué dijo exactamente Nolberto Solano tras la reelección de Agustín Lozano en la FPF?

“Los jugadores y técnicos siempre tenemos la exigencia de prepararnos en todos los aspectos. Yo me pregunto, ¿cuánto han crecido los dirigentes del fútbol peruano o en qué mejoró el fútbol local en los últimos 10 años? Los malos siempre somos los técnicos y jugadores, pero ¿hubo autocrítica en la gente que trabaja alrededor de Agustín Lozano?”; comentó en primera instancia Nolberto Solano en una reciente entrevista con el programa ‘Estudio Fútbol‘.

En esta misma línea de cuestionamiento hacia los directivos del fútbol peruano, el popular ‘Nobby‘ hizo un enorme hincapié en la siguiente premisa: “Hay equipos que no están bien, se debe hacer una evaluación para ver qué se mejoró. Colocar canchas debió hacerse hace tiempo. En lugar de más oficinas, deberían existir más campos de entrenamiento. Si la gente del fútbol vuelve a elegirlo es porque algo bueno debe tener, pero lo único que veo es que habría que analizar qué mejoró en los últimos diez años”.

Claramente, existe un enorme malestar y cierto nivel de impotencia en las declaraciones de un Nolberto Solano que ahora mira el fútbol peruano desde afuera, pero que durante los últimos años fue parte exitosa del proceso liderado de Ricardo Gareca en la Blanquirroja. La realidad indica que en la gestión de Agustín Lozano las cosas no han ido bien y dicho escenario genera mucha incertidumbre en lo que pueda venir pensando en el año 2030.

Así es la Junta Directiva presidida por Agustín Lozano en la FPF hasta el 2030

Agustín Lozano Saavedra | Presidente

Lander Alemán Valdez | Primer vicepresidente

Luis Alberto Duarte Plata | Segundo vicepresidente

Claudio Vidal Limaylla Pérez | Director

Osías Ramírez Gamarra | Director

Freddy Joaquín Ames Hidalgo | Director

Raúl Alexander Lozano Peralta | Director

Farid Damin Awad Musa | Director

Franklin Ali Chuquizuta Alvarado | Director

Juan Andrés Ricketts Rodríguez | Director

Gabriela Moreno Marchinares | Director

