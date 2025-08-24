Las sorpresas de Óscar Ibáñez en la lista de convocados de la Selección Peruana

La esperanza es lo último que se pierde y Óscar Ibáñez es un hombre con mucha fe. Por esa razón no se da por vencido en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Pese a que el equipo patrio tiene muy pocas chances de clasificarse al repechaje, el DT nacional confía en la caída de Venezuela y Bolivia para poder hacer historia con el cuadro patrio.

Es por esa razón que en esta convocatoria no vemos grandes novedades como ha pasado con otras selecciones. En este caso la Selección Peruana mantiene la base con la que ha venido trabajando en estas últimas fechas. Pero lo que si vemos, es un par de nombres que no habían sido tomado en cuenta este año, que podrían ser la gran revelación de este equipo.

¿Cuáles son las sorpresas de la Selección Peruana?

En la defensa sorprende que se mantenga Matías Lazo, un jugador que en Melgar ha tenido una buena temporada, pero que no muchos lo tenían en cuenta para que vuelva a ser llamado.

Por otro lado tenemos a Yoshimar Yotún, que es una sorpresa su llamado pues en Sporting Cristal todavía no es 100% titular. Su lesión fue de consideración, por lo que ha estado entrando de poco a poco en el ritmo y ahora en la Bicolor tendrá un reto de alto nivel.

Joao Grimaldo es otro de los que se sabía poco en los últimos tiempos, parecía que ya era un exjugador por irse a Letonia a jugar. Pero con el Riga FC no deja de hacer noticia cada semana, ya sea haciendo goles o dando asistencias se ha vuelto un jugador importante y en Perú tiene una revancha.

Pero las grandes sorpresas más que todo están en el mediocampo. El buen momento de Sporting Cristal se ve recompensado con el llamado de Christofer Gonzáles y Jesús Pretell. Estos jugadores son poco habituales en las últimas convocatorias, pero no es la primera que son llamados.

Tras el último clásico, quedan dos jugadores que han hecho las cosas bien. Jairo Concha es uno de ellos, el mediocampista de Universitario viene teniendo una sólida campaña y por fin le toca ser llamado. Mientras Alessandro Burlamaqui de Alianza Lima es una gran sorpresa, pues no muchos lo tenían en este llamado.

Convocatoria de la Selección Peruana:

¿Cuándo juega Perú en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026?

Por la jornada número 17 de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 la Selección Peruana enfrentará a Uruguay de visita. Este encuentro se resolverá en el Estadio Centenario el día jueves 4 de setiembre desde las 18:30 horas de Perú.

Mientras tanto, la última fecha de las Eliminatorias se desarrollará en Perú el día martes 9 de setiembre en Lima. Juego que se llevará a cabo desde las 18:30 horas de Perú en el Estadio Nacional frente a Paraguay.

