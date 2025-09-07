Mientras Ecuador quiere a Mourinho, los 5 DT top que Jean Ferrari podría ver para la Selección Peruana

Pese a clasificar al próximo Mundial del 2026, en Ecuador no están nada contentos con su actual entrenador. Es así como Jefferson Montero a propuesto a José Mourinho para que pueda llegar al ‘Tri’. Ahora, si es que el Perú quisiera apostar por un entrenador Top, tenemos 5 propuestas que podrían tomar en cuenta desde la Videna.

Seguramente Jean Ferrari tendrá mucho trabajo pensando en quién pueda llegar al cargo, pues le vamos a facilitar un poco el trabajo para que por ahí solo se dedique a ver los números del sueldo. Ya que claro, un entrenador top no va a ser nada barato.

Jean Ferrari (Foto: FPF).

Los entrenadores top que podrían llegar a la Selección Peruana

El primero en la lista no es otro que Ramón Díaz, argentino de 66 años que tiene mucha experiencia en clubes de alto nivel. También sabe lo que es dirigir en Eliminatorias lo que es un plus en su CV. Conoce muy bien a André Carrillo y ha sabido sacar el ‘jugo’ a la ‘culebra’. Por lo que podría hacer funcionar como una máquina a la Selección Peruana. Si bien en su último equipo no tuvo buenos resultados, todo indica que fue más por el mismo equipo de Olimpia que por sus tácticas.

Como segunda opción tenemos a un brasileño y se trata de Cuca, 62 años y con un amplio historial en equipos de Brasil. Si bien no ha entrenado en las Eliminatorias, sus títulos hablan por si solo. Aparte maneja muy bien el sistema de juego 4-2-3-1 que podría contribuir bastante a que la Selección pueda mantenerse en armonía dentro del terreno de juego.

Gustavo Quinteros es otro de los entrenadores que anda libre y que podría aportar mucho en la Selección Peruana. En este caso sabe lo que es jugar las Eliminatorias, también ha dirigido equipos importantes en el continente. Su sistema favorito es el 4-2-3-1 que le va bastante bien al equipo patrio. Es un DT paternalista, por lo que caería muy bien en el grupo.

Otro argentino es Gerardo Martino, mítico entrenador que ha estado en grandes equipos a nivel global. Tranquilamente podría mejorar el equipo patrio, ser una buena guía para los jóvenes en busca de volver a una nueva cita mundialista. Recordemos que ha entrenador a grandes jugadores como Lionel Messi. Sabe lo que es dirigir a selecciones sudamericanas, no solo tuvo a Argentina, sino también a Paraguay.

Por último, Jorge Almirón que ha sabido dirigir a importantes equipos a lo largo de su carrera profesional. Boca Juniors, Colo Colo, Independiente, entre otros clubes. Es un DT que si bien no tiene experiencia en Eliminatorias, si sabe manejar bien el grupo y el Perú es algo que se necesita mucho. Suele jugar con un 4-3-3 que le vendría bien al Perú también.

