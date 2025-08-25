La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha informado de manera oficial la lista de convocados de la Selección Peruana para los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Óscar Ibáñez sorprendió con algunas presencias, pero entre lo más destacado, hay que mencionar la prevalencia de futbolistas de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Perú cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas donde tiene una chance muy ínfima de poder alcanzar el repechaje mundialista. No depende de sí mismo, ya que debe esperar resultados de Venezuela y Bolivia en las dos fechas que quedan. En tanto, no le sirve otra cosa más que sumar 6 puntos ante Uruguay y Paraguay, rivales que, presumiblemente, se meterán en la Copa del Mundo 2026.

Así de difícil es el panorama para la ‘Bicolor’, pero el técnico Óscar Ibáñez pretende contar con lo mejor para buscar estos buenos resultados. Aún si no se logra el objetivo, por lo menos, el entrenador habrá dejado una buena sensación de cara a futuro.

16 de 27 convocados son de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal

Para buscar dos victorias en el final de las Eliminatorias, Ibáñez confía en el talento en el fútbol local. Aunque, el dato radica en que la mayoría de los convocados provienen de los tres más importantes de Lima: Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

De hecho, Alianza Lima es el club que más le aporta a la Selección Peruana en esta convocatoria para los duelos ante Uruguay y Paraguay. Son seis futbolistas blanquiazules que Ibáñez llamó en esta lista. En tanto, de Universitario hay otros cinco jugadores, misma cantidad que de Sporting Cristal. Por lo tanto, sumando dichas cantidades, dan un total de 16 jugadores entre estos tres equipos de los 27 convocados.

Ahora bien, el resto de los convocados sólo dos son del fútbol local y, ambos, de Melgar (Carlos Cáceda y Matías Lazo). El resto son 9 futbolistas del fútbol del exterior (Pedro Gallese, Marcos López, Oliver Sonne, Erick Noriega, Renato Tapia, Joao Grimaldo, Luis Ramos y Kenji Cabrera).

Los 6 jugadores de Alianza Lima convocados a la Selección Peruana

Pudieron ser más nombres, pero al final, Óscar Ibáñez llamó a seis futbolistas de Alianza Lima para los partidos ante Uruguay y Paraguay. Destaca la primera convocatoria de Alessandro Burlamaqui, quien hasta hace poco tiempo estaba sin equipo y en España. Finalmente, firmó con Alianza Lima y se ganó un puesto a base de su buen trabajo en el mediocampo.

Alessandro Burlamaqui, la gran novedad de la lista de Perú (Liga 1).

Con la inclusión de Burlamaqui se suman los experimentados Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. En tanto, Ibáñez sigue apostando por Renzo Garcés y Kevin Quevedo, quienes se perfilan como figuras del futuro de la Selección Peruana.

¿Por qué pudieron ser más nombres? Porque hay que destacar que Erick Noriega se fue del club recientemente (a Gremio de Porto Alegre). Además, Paolo Guerrero está lesionado y no podrá despedirse del seleccionado, al menos, no en cancha.

Los 5 jugadores de Universitario convocados a la Selección Peruana

De parte de Universitario, hay novedades importantes. Es que Ibáñez, finalmente, decidió llamar a Jairo Concha, quien está teniendo un gran 2025 con la camiseta crema. Además, vuelve Álex Valera para tomar el lugar que deja Paolo Guerrero (Alianza Lima) por su lesión.

El entrenador de la ‘Bicolor’, en tanto, sostiene a los que ya venía convocando en anteriores listas como César Inga, Edison Flores y Andy Polo. Estos dos últimos, muy cuestionados por los fanáticos peruanos.

Los convocados de Universitario a la Selección Peruana (X @Universitario).

¿Pudo haber llamado a alguien más? Los niveles de Anderson Santamaría y Jairo Vélez han provocado que varios fanáticos pidan por ellos para esta convocatoria. Sin embargo, Ibáñez prefirió otros nombres.

Los 5 jugadores de Sporting Cristal convocados a la Selección Peruana

Si hay algo que destacar son la gran cantidad de jugadores convocados, provenientes de Sporting Cristal. Aunque, no llama la atención, ya que es uno de los equipos que está peleando arriba en el Torneo Clausura y el técnico Paulo Autuori ha estado haciendo un gran trabajo.

Se sostiene Diego Enríquez como una opción en el arco de la Selección Peruana. Pero, ahora, se suman varios experimentados como Luis Abram, Yoshimar Yotún y Christofer Gonzáles. Y, la gran sorpresa, el llamado de Jesús Pretell, una fija en el once de Autuori.

La gran ausencia de parte de los ‘Celestes’ es la de Miguel Araujo, quien está lesionado. Sin esa dolencia y con más continuidad en la defensa, seguramente, pudo haberse ganado un lugar en la convocatoria. En tanto, Ibáñez decidió no contar con Catriel Cabellos, quien supo ser llamado, pero que en este equipo no es una fija como titular.

La lista de convocados completa de la Selección Peruana

ARQUEROS: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar) y Diego Enríquez (Sporting Cristal).

DEFENSORES: Luis Abram (Sporting Cristal), Luis Advíncula (Boca Juniors), Renzo Garcés (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Miguel Trauco (Alianza Lima), Carlos Zambrano (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Oliver Sonne (Burnley) y Matías Lazo (FBC Melgar).

MEDIOCAMPISTAS: Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima), Sergio Peña (Alianza Lima), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Renato Tapia (Al Wasl), Jairo Concha (Universitario) y Edison Flores (Universitario).

DELANTEROS: Álex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Riga FC), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali), Andy Polo (Universitario) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

La lista oficial de Perú (X @SeleccionPeru).

¿Cuándo y dónde juega la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Peruana enfrentará a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo el jueves 4 de septiembre a las 18:30 hora local. Luego, jugará la última fecha de Eliminatorias, ante Paraguay, en el Estadio Nacional de Lima el martes 9 de septiembre a las 18:30 hora local.