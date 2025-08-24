La espera llegó a su final y se pudo conocer la lista definitiva de la Selección Peruana. En este caso, Óscar Ibáñez ha hecho varios cambios a lo que todos estaban acostumbrados. Pero ni así pudo el entrenador contentar a los hinchas que igual dejaron su reclamo en las redes sociales. En este caso la ausencia de un jugador generó un malestar en la afición.

Este jugador no es otro que Felipe Chávez, el mediocampista del Bayern Múnich volvió a quedar fuera de una convocatoria con Perú. Si bien recién ha cumplido los 18 años y juega en la reserva, el hincha lo ve como parte del recambio. Es por ese motivo que esperaba pudiera estar en este último llamado por las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026.

Es así como en las redes sociales el aficionado no dejó de mostrar su descontento por no ver a Chávez convocado. Resaltando que hay otros jugadores que no están en un buen momento, pero vienen siendo convocados. Por otro lado, también se habla de la “Argolla”, algo que siempre se menciona en la Selección Peruana.

Fueron las palabras de los hinchas en X.

¿Quién es Felipe Chávez?

Felipe Chávez es un jugador con doble nacionalidad que nació en Aichach, Alemania. Con 18 años ha demostrado un gran potencial en el Bayern Múnich, club que hace poco le renovó el contrato. Actualmente viene jugando en el equipo de reserva del club ‘Bávaro’ y ha tenido la oportunidad de debutar esta temporada en el primer equipo en un partido amistoso.

Si se le puede comparar con alguien, este sería Christian Cueva. Tiene mucha calidad en los pies y sabe tocar muy bien el balón. En el cuadro de reserva se ha especializado en los tiros libres y ya ha hecho varios golazos. Su posición natural es la de mediocampista ofensivo, pero también lo ha hecho muy bien como extremo por la derecha.

En esta temporada que recién comienza en Europa ya ha logrado disputar un total de cinco juegos, anotó un gol y dio dos asistencias en 436 minutos. Siendo un titular habitual en su club, dejando en claro que es un futbolista con un gran futuro por delante.

Felipe Chávez tiene fecha de convocatoria

Según lo que se ha conocido por medio del periodista deportivo Gustavo Peralta, Felipe Chávez tendría una gran opción de ser llamado en noviembre. Esto debido a que la Selección Peruana estará en una gira por Europa, siendo la idea que varios jugadores que militan en este continente puedan ser llamados. Algunos podrán ser convocados, mientras otros tendrán la opción de ser invitados para conocerlos.

Felipe Chávez en su renovación con Bayern Múnich (Foto: Bayern Campus).

Entre los que se destaca Felipe Chávez, pero no sería el único. Alexander Robertson, Fabio Gruber, Matteo Pérez, Alberto Velásquez, entre otros podrían ser llamados. Estas son las jóvenes promesas peruanas con doble nacionalidad que podrían pronto representar al Perú.

