Confirmado por la lista de convocados: Las bajas de la Selección Peruana para las últimas dos fechas de Eliminatorias

La Selección Peruana se prepara para encarar la próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, pero el panorama no es alentador. Por lo pronto, el profesor Óscar Ibáñez confirmó la lista de convocados para los próximos partidos.

Con pocas unidades en la tabla y ocupando los últimos lugares, el combinado nacional mantiene mínimas esperanzas de clasificación. A esto se le suma una nueva preocupación: son varios los jugadores que no podrán disputar los duelos ante Uruguay y Paraguay.

Bajas confirmadas de Perú ante Uruguay y Paraguay

La primera baja confirmada es la de Paolo Guerrero, quien sigue en recuperación tras sufrir un desgarro en Copa Sudamericana con Alianza Lima. El delantero no ha podido entrenar con normalidad y fue él mismo, quien días antes de que saliera la nómina confirmó que no será tomado en cuenta.

También quedó descartado André Carrillo (Corinthians de Brasil), quien fue operado con éxito luego de sufrir una complicada lesión, la cual lo tendrá alejado de las canchas hasta fin de año. Sin dudas, esta es una baja más que importante debido a que, en los partidos con Ibáñez de técnico, fue el futbolista diferencial en el mediocampo.

En tanto, hay otras cuatro ausencias confirmadas, en relación a la última lista para los partidos ante Colombia y Ecuador de junio pasado. Todas tienen relación a sus presentes futbolísticos. Es que Pedro Aquino (Alianza Lima), Piero Quispe (Pumas UNAM), Bryan Reyna (Belgrano) y Gianluca Lapadula (Spezia) son los futbolistas que no están en esta lista.

Aquino recién arribó a Alianza Lima y debe ganar continuidad para volver a recuperar la forma física. Lapadula, por su parte, está definiendo su futuro y, por ello, Ibáñez optó por otros centrodelanteros. En tanto, tanto Quispe como Reyna no tienen muchos minutos en sus respectivos equipos del exterior.

Los convocados de Óscar Ibáñez para la Selección Peruana ante Uruguay y Paraguay

ARQUEROS: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar) y Diego Enríquez (Sporting Cristal).

DEFENSORES: Luis Abram (Sporting Cristal), Luis Advíncula (Boca Juniors), Renzo Garcés (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Miguel Trauco (Alianza Lima), Carlos Zambrano (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Oliver Sonne (Burnley) y Matías Lazo (FBC Melgar).

MEDIOCAMPISTAS: Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima), Sergio Peña (Alianza Lima), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Renato Tapia (Al Wasl), Jairo Concha (Universitario) y Edison Flores (Universitario).

DELANTEROS: Álex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Riga FC), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali), Andy Polo (Universitario) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

¿Cuándo juega la Selección Peruana?

La Selección Peruana volverá a la acción en el proceso clasificatorio cuando se enfrente a su similar de Uruguay el jueves 4 de septiembre desde las 18:30 horas en las instalaciones del estadio Centenario de Montevideo. Cinco días después, recibirán a Paraguay en el mismo horario, pero en el Estadio Nacional.