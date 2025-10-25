Mientras en Perú halagan a Ricardo Gareca, en Chile no dejan de destruirlo: “Trabajaba muy mal”

Los jugadores que tuvieron a Ricardo Gareca en la Selección Peruana siempre hablan muy bien de él. Lo consideran bastante por lo que logró hacer con el equipo patrio, aparte de destacar su forma de trabajar a la hora de afrontar los partidos. No obstante, en Chile tienen una opinión totalmente diferente a esta y ha sorprendido bastante.

Uno de los jugadores que se ha encargado siempre de dejar en claro que el ‘Tigre’ ha sido un gran DT es Jefferson Farfán. Esto debido a su programa ‘Enfocados’, en donde siempre ha tratado de destacar el buen trabajo que hizo el argentino con la ‘Bicolor’.

Ricardo Gareca en la Selección Chilena (Foto: Selección de Chile).

No obstante, en Chile piensan completamente diferente y lo dejó en claro varios referentes del cuadro ‘mapocho’. Tenemos a Arturo Vidal como el gran crítico del trabajo de Gareca, muchas veces habló mal de él. Pero ahora aparece la figura de Gary Medel para dejar en claro que el ‘Tigre’ no era lo que se pensaba.

¿Qué dijo Gary Medel de Ricardo Gareca?

En conversación con ‘TNT Sports’, el famoso ‘Pitbull’ fue contundente con sus palabras sobre Gareca. Incluso, Gary nunca fue dirigido por el técnico argentino, pero confesó que le contaron que a la hora de los entrenamientos no trabajaba nada bien. Tanto así, que tildó de ‘paupérrimo’ su trabajo con el cuadro de la Roja.

“Menos mal que no fui. Mucha gente me contó que él trabajaba muy mal, que los entrenamientos eran paupérrimos. Así que, menos mal, porque hubiese pasado rabias”, fue lo que dijo sobre el ‘Tigre’.

Luego habló sobre le tema del cambio generacional: “Es complejo el tema de la selección, perdimos con Bolivia, que nunca había pasado. Pero este es un proceso nuevo, hay jugadores maduros como Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Felipe Loyola o Gabriel Suazo, que son caras que tienen responsabilidades de capitanes, ellos deben llevar a la Selección a un proceso exitoso y ojalá que al Mundial”.

Por último, dejó en claro que su vuelta a la Selección es algo que no se va a dar por su edad: “Cero chance de volver. Es el turno de las nuevas generaciones. El más grande debe tener 30 años. Es el momento de los jóvenes. Tienen varios partidos para ir puliéndose”, sentenció.

