Mientras Perú sufrió en defensa ante Chile, el central peruano de 17 años que la rompe en Suiza

La Selección Peruana no tuvo un buen partido defensivo frente a Chile, se notó que todavía el equipo se está conociendo recién. Esto es algo normal y seguramente con el tiempo se pueda llegar a tener un equipo más sólido atrás. Eso sí, van saliendo cada vez más jugadores de gran talento que pueden llegar a ser importantes en el futuro y hay uno en Europa que la está rompiendo toda.
Manuel Barreto está tratando de encontrar lo que será la base para el futuro de la Selección Peruana. Por eso se ha visto jugadores bastante jóvenes en la última convocatoria de Perú. Pero todavía hay más elementos que podrían llegar a ser tomados en cuenta en el futuro que están teniendo un buen presente en Europa.
En este caso tenemos a un peruano de solo 17 años que viene jugando en Suiza. A su corta edad ya ha podido jugar en el primer equipo de forma oficial, su nombre es Alonzo Vincent y juega como defensor central en el Servette FC. Al estar en parón por fecha FIFA su equipo jugó un encuentro amistoso este fin de semana, teniendo al peruano como titular en su equipo.
El defensor viene ganándose un espacio en el cuadro de Servette FC, en donde lo tienen bastante en consideración. Pese a su corta edad, ya está ganando experiencia para poder enfrentarse a rivales de más alto nivel, lo que es importante para su evolución. Se espera que en Perú puedan llegar a convocarlo pronto para la Selección Peruana.
Suiza con ventaja con Alonzo Vincent
Como pasa con varios peruanos con doble nacionalidad y que tienen un gran talento, primero son contactados por su país de nacimiento. En este caso, Alonzo Vincent ya ha sido contactado por Suiza en donde viene jugando de forma constante. En el equipo Sub 16 logró disputar varios encuentro a nivel internacional.
Ahora último también ha sido convocado al equipo Sub 17 en donde ha participado en un solo juego amistoso. Fue ante España y no terminó siendo un gran debut, una derrota dolorosa por 6-1 para el joven jugador que estuvo como volante por derecha en este encuentro.
Se espera que la Selección Peruana lo tenga en consideración pensando en el futuro de las divisiones menores. En este caso, Manuel Barreto debería comenzar a trabajar en poder contactarlo y asegurarlo para el futuro, pues como va todo tiene una buena pinta de ser un elemento importante para el Perú. No cualquiera llega a debutar con 16 años y ser parte de un equipo de Primera División.
