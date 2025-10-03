Ricardo Gareca explotó contra sus críticos en la Selección Peruana: “Ahora resulta que…”

Mientras el técnico interino Manuel Barreto dio a conocer su primera convocatoria para el amistoso frente a Chile, una figura muy familiar para la hinchada volvió a aparecer en el panorama nacional: Ricardo Gareca.

En una reciente entrevista, el exentrenador de la Selección Peruana habló sobre el momento actual de la ‘bicolor’ y fue crítico con algunos futbolistas que, tras su salida, optaron por regresar al fútbol local.

Ricardo Gareca dejó fuerte mensaje

Durante su participación en el podcast del canal ‘Pase Filtrado’, Gareca fue consultado sobre su visión respecto a la situación actual de varios jugadores del combinado nacional que han retornado al torneo local. En particular, se hizo referencia a aquellos que hoy militan en equipos como Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.

“Ahora resulta que nos fuimos nosotros en el cuerpo técnico y todos los jugadores que estaban en el exterior regresaron al ámbito local. Aquellos que me preguntan cuál era mi función en la selección nacional, me gustaría que ellos explicaran cuál era esa labor. Perú, que contaba con jugadores muy importantes en el extranjero, ahora ya no los tiene”, expresó en primera instancia.

El ‘Tigre’ dejó en claro que, durante su etapa al frente de Perú, una de sus prioridades fue convencer a sus dirigidos de mantenerse en ligas competitivas del extranjero, como LaLiga, la Premier League y otros torneos de alto nivel, para potenciar su desarrollo y rendimiento internacional.

¿Cuál era el trabajo de Gareca en la Selección Peruana?

No obstante, el DT argentino observó que, tras el cierre de su etapa al mando de la ‘blanquirroja’, varios futbolistas como Pedro Aquino, Sergio Peña, Luis Abram, Miguel Araujo, Anderson Santamaría y Jesús Castillo optaron por regresar a la Liga 1, lo que —según su análisis— redujo el nivel competitivo que venían sosteniendo en el extranjero.

“Bueno, mi trabajo era hacerles entender que se queden allá y triunfen en ese lugar, ya que era el puente y la imagen que necesitaban los jóvenes para darse cuenta de que Perú necesita jugadores en el extranjero, no solo en el ámbito local”, explicó.

