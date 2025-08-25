Reimond Manco arremetió contra referente de Alianza Lima por rendimiento ante Universitario: “Infantil”

El clásico entre Universitario y Alianza Lima dejó mucho más que un empate sin goles. Uno de los aspectos que más dio que hablar fue el alto nivel de fricción y la cantidad de tarjetas mostradas, especialmente del lado ‘blanquiazul’.

El equipo de Néstor Gorosito terminó el encuentro con solo nueve jugadores tras las expulsiones de Kevin Quevedo y Renzo Garcés, lo que marcó el cierre del partido con polémica incluida.

En el caso de Garcés, su salida fue producto de una jugada innecesaria. Luego de una disputa con José Rivera, el defensor cometió una falta fuera de lugar, lanzando una patada por la espalda al delantero. La acción fue revisada por el VAR, y tras confirmarse la agresión, el árbitro le mostró la tarjeta roja.

La dura crítica de Reimond Manco contra Renzo Garcés

Este acto fue duramente cuestionado por el exfutbolista Reimond Manco, quien no se guardó nada al momento de opinar sobre el zaguero convocado a la Selección Peruana.

“Lo de Garcés es infantil. Todo lo bueno que hace en el campo se borra con una acción así. Son errores que le pueden costar caro, sobre todo si sueña con una carrera internacional”, señaló en el programa ‘Denganche’.

Además, agregó lo siguiente: “Aparte de haber dejado a su equipo con nueve jugadores, casi le da un penal a la ‘U’ porque la falta fue muy cerca al área. De igual forma, es un tiro libre bastante cerca al arco y de un partido aburrido que acabó empatado, pudo haberlo ganado la ‘U’ gracias a esa acción”.

6 expulsiones en los últimos cuatro clásicos

Un dato no menor es que Alianza Lima ha sufrido seis expulsiones en los últimos cuatro clásicos que ha disputado. Sin duda alguna, es una cifra a tener en cuenta de cara a futuros encuentros.

Torneo Apertura 2024: Jiovany Ramos y Franco Saravia

Torneo Clausura 2024: Erick Noriega

Torneo Apertura 2025: Pablo Lavandeira

Torneo Clausura 2025: Kevin Quevedo y Renzo Garcés

