Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Reimond Manco arremetió contra referente de Alianza Lima por rendimiento ante Universitario: “Infantil”

El exfutbolista no se guardó nada y estalló contra uno de los jugadores claves en el cuadro 'íntimo'. Conoce de quién se trata.

Por Nicole Cueva

Reimond Manco arremetió contra Renzo Garcés por ser expulsado.
© Composición Bolavip PerúReimond Manco arremetió contra Renzo Garcés por ser expulsado.

El clásico entre Universitario y Alianza Lima dejó mucho más que un empate sin goles. Uno de los aspectos que más dio que hablar fue el alto nivel de fricción y la cantidad de tarjetas mostradas, especialmente del lado ‘blanquiazul’.

Publicidad

El equipo de Néstor Gorosito terminó el encuentro con solo nueve jugadores tras las expulsiones de Kevin Quevedo y Renzo Garcés, lo que marcó el cierre del partido con polémica incluida.

En el caso de Garcés, su salida fue producto de una jugada innecesaria. Luego de una disputa con José Rivera, el defensor cometió una falta fuera de lugar, lanzando una patada por la espalda al delantero. La acción fue revisada por el VAR, y tras confirmarse la agresión, el árbitro le mostró la tarjeta roja.

Tweet placeholder
Publicidad

La dura crítica de Reimond Manco contra Renzo Garcés

Este acto fue duramente cuestionado por el exfutbolista Reimond Manco, quien no se guardó nada al momento de opinar sobre el zaguero convocado a la Selección Peruana.

Lo de Garcés es infantil. Todo lo bueno que hace en el campo se borra con una acción así. Son errores que le pueden costar caro, sobre todo si sueña con una carrera internacional”, señaló en el programa ‘Denganche’.

Además, agregó lo siguiente: “Aparte de haber dejado a su equipo con nueve jugadores, casi le da un penal a la ‘U’ porque la falta fue muy cerca al área. De igual forma, es un tiro libre bastante cerca al arco y de un partido aburrido que acabó empatado, pudo haberlo ganado la ‘U’ gracias a esa acción”.

Publicidad
Tweet placeholder

6 expulsiones en los últimos cuatro clásicos

Un dato no menor es que Alianza Lima ha sufrido seis expulsiones en los últimos cuatro clásicos que ha disputado. Sin duda alguna, es una cifra a tener en cuenta de cara a futuros encuentros.

  • Torneo Apertura 2024: Jiovany Ramos y Franco Saravia
Publicidad
  • Torneo Clausura 2024: Erick Noriega
  • Torneo Apertura 2025: Pablo Lavandeira
  • Torneo Clausura 2025: Kevin Quevedo y Renzo Garcés
Publicidad
¡Durísimo! La drástica evaluación de Álvaro Barco tras el Universitario 0-0 Alianza Lima: “Ellos firmaban el empate”

ver también

¡Durísimo! La drástica evaluación de Álvaro Barco tras el Universitario 0-0 Alianza Lima: “Ellos firmaban el empate”

¿Mal anulado? Asesor FIFA fue claro y dio su veredicto sobre polémica jugada de Alex Valera en el clásico

ver también

¿Mal anulado? Asesor FIFA fue claro y dio su veredicto sobre polémica jugada de Alex Valera en el clásico

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Reimond Manco estalla y revela la verdad detrás de la oferta sorpresa del Gremio por Erick Noriega
Liga 1

Reimond Manco estalla y revela la verdad detrás de la oferta sorpresa del Gremio por Erick Noriega

La crítica de Manco hacia el nuevo cargo de Ferrari en la FPF: "¿Es la mejor opción?"
Selección Peruana

La crítica de Manco hacia el nuevo cargo de Ferrari en la FPF: "¿Es la mejor opción?"

Reimond Manco quiere a Christian Cueva en la Selección Peruana: "Nada personal"
Peruanos en el exterior

Reimond Manco quiere a Christian Cueva en la Selección Peruana: "Nada personal"

Árbitro peruano se habría ido de juerga antes de dirigir un partido de la Liga 2
Futbol Peruano

Árbitro peruano se habría ido de juerga antes de dirigir un partido de la Liga 2

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo