Así fue el tenso momento entre Jorge Fossati y Juan Reynoso previo al Universitario vs. Melgar

Los entrenadores se vieron las caras luego de su accidentado paso en la Selección Peruana. Conoce todo lo que pasó.

Por Nicole Cueva

Jorge Fossati y Juan Reynoso protagonizaron tenso momento en Arequipa.
© Composición Bolavip PerúJorge Fossati y Juan Reynoso protagonizaron tenso momento en Arequipa.

Universitario y Melgar se vieron las caras por la octava jornada del Torneo Clausura 2025, en un duelo disputado en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, donde el equipo ‘crema’ logró llevarse los tres puntos.

Más allá del resultado, el encuentro dejó varias postales intensas y momentos curiosos que no pasaron desapercibidos dentro del campo. Uno de los nombres que acaparó miradas fue el del técnico Jorge Fossati, protagonista de una situación particular que dio mucho qué hablar.

Tenso momento se vivió en Arequipa

Y es que minutos antes del inicio del partido, ocurrió una escena particular cerca de las zonas técnicas de ambos equipos, donde se encontraba Juan Reynoso, actual DT del conjunto ‘rojinegro’.

Lo llamativo fue que no se produjo ningún saludo ni acercamiento entre él y Jorge Fossati, ambos exentrenadores de la Selección Peruana. ¿A qué se debió este distanciamiento?

“Jorge Fossati cruzó todo hasta el lado donde está Melgar… ahora saludan Anderson Santamaría y Aldo Corzo a Juan Reynoso, pero el profesor Jorge Fossati se saludó con Mendaña (preparador físico del ‘Dominó’) y no con Juan Reynoso, vi que se quedó sentado”, reveló el periodista Gustavo Peralta durante la transmisión de L1 Max.

nicole cueva
