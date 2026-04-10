Sudamericano Sub 17: ¿Qué necesita Perú para clasificar al Mundial 2026?

A pesar de las derrotas ante Argentina, Brasil y Bolivia, que tienen a la Selección Peruana Sub-17 en el último lugar del grupo B del Sudamericano, el equipo aún conserva una opción de clasificar al próximo Mundial de la categoría que se disputará en Qatar.

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A continuación, podrás conocer qué resultados necesitan los dirigidos por Renzo Revoredo para poder seguir con vida en la competencia.

¿Qué necesita Perú para clasificar al Mundial 2026?

Este viernes, pese a acumular tres derrotas y recibir 10 goles en contra, la Selección Peruana Sub 17 aún tiene una última chance de mantenerse en carrera y seguir soñando con el Mundial.

Sin embargo, es importante resaltar que para que esto se de, está obligada a superar a Venezuela y así aspirar a clasificar como cuarta de su grupo.

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Si logra ese objetivo, en la siguiente instancia le bastará con ganar un partido más para asegurar su presencia en Qatar 2026. Un escenario claro en números, pero complicado en la práctica para una ‘blanquirroja’ que hasta ahora no ha mostrado funcionamiento ni respuestas, por lo que Revoredo está obligado a revertir la situación y justificar la confianza en su proceso.

Así va la tabla del Grupo B del Sudamericano Sub 17

Brasil: 6 pts | DG +8 Argentina: 6 pts | DG +4 Bolivia: 4 pts | DG -3 Venezuela: 1 pt | DG -1 Perú: 0 pts | DG -8

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DATOS CLAVES

La selección de Renzo Revoredo debe vencer a Venezuela para clasificar como cuarta de grupo.

Perú ocupa el último lugar del Grupo B con 0 puntos y diez goles recibidos.

Una victoria adicional tras superar la fase de grupos asegura el cupo a Qatar 2026.