La Selección Peruana no entra en mayores problemas, y al parecer irá con lo mejor que tiene. Ricardo Gareca planificó hoy así.

Ricardo Gareca trabajó el once tentativo para enfrentar a Colombia esta mañana del martes. El viernes por la tarde buscaremos el triunfo, y si no es posible, se deberá sumar siquiera un empate. Porque estamos urgidos de tener más unidades, para no perder la chance de clasificar.

La Selección Peruana ya está metida al ciento por ciento en lo que serán los próximos partidos de las 'Eliminatorias Qatar 2022'. Por eso día a día viene repitiendo algunas directrices del 'Tigre' en los entrenamientos. Hoy martes 25 de enero, a falta de pocos días para el duelo final, esto trabajó.

"Hoy, en la práctica de la selección peruana en Videna, el técnico Ricardo Gareca trabajó con el siguiente equipo: Gallese; Corzo, Zambrano, Callens, Loyola; Tapia, Peña, Yotún, Cueva, Carrillo y Lapadula". Lo revela el periodista de TVPERU DEPORTES, Renato Landívar, quien una vez más adelantó información relevante.

Además, a su reporte en la cuenta de Twitter le añadió un detalle fundamental que nos da luces de la banda izquierda: "Marcos López trabajó diferenciado". Lo ideal sería tener al lateral próximamente, para el día de mañana o hasta el jueves, esperándolo como ingreso de último momento. Que sea así por favor.