El ahora ex entrenador de la selección Sub 20 dio a conocer los motivos del atacante de Alianza Lima para jugar por la Roja.

Una de las grandes polémicas de 2022 en las selecciones juveniles de Perú tuvo al delantero de Alianza Lima Sebastien Pineau como protagonista, debido a que no se decidía si iba a jugar por la Bicolor o por Chile.

El goleador formado en el cuadro íntimo finalmente decidió defender los colores de la Roja, y quien explicó todo lo sucedido fue el ahora ex DT del equipo juvenil nacional, Gustavo Roverano.

El ex arquero dio una extensa entrevista en el programa A Presión, donde contó todo lo que tuvo que vivir con Pineau, quien primero dijo que iba a jugar por Perú, pero luego tuvo presiones familiares y se decantó por Chile.

"En el primer microciclo hablé con él y yo le dije que no era bueno que esté con una selección y con otra. Le dije que se tenía que decidir y que él tenía que estar donde él quisiera y se sienta cómodo", dijo de entrada Roverano.

Luego, explicó que "me contestó que quería jugar con Perú, pero que tenía un compromiso para ir a jugar con Chile a Paraguay y que tenía que cumplirlo porque ya había dado su palabra".

"El siguiente partido que teníamos era con Chile, yo lo cité, me dijo que estaba confundido porque tenía presión de la familia y que quería esperar. Yo le dije que no me parecía porque ya habíamos quedado en una cosa (que jugaría por Perú)", puntualizó el DT.

Luego, Roverano cerró con una potente frase: "Para mí, la selección es de querer, no es por obligación ni dinero".