Cada más en perspectiva Rusia 2018. Pasarán los meses y los años el regreso a los Mundiales después de 36 años quedará por siempre en la historia. No hay que irse más lejos que ver cómo han sido las Eliminatorias a Qatar 2022 por parte de la Selección Peruana, que está muy complicada en la tabla de posiciones.

En la Fecha FIFA de noviembre, la Blanquirroja ha quedado obligada a ganar los dos partidos (Bolivia en Lima y Venezuela en Caracas) para seguir con posibilidades reales de alcanzar, por lo menos, la quinta posición, que es la que hoy ocupa la Selección de Uruguay en la zona de repechaje.

Las críticas hacia Ricardo Gareca, más que nada en el comienzo muy irregular del proceso clasificatorio, no faltaron y este viernes, al dar la lista de convocados para los dos próximos encuentros, le preguntaron justamente si pensó en el hecho de dar un paso al costado como seleccionador.

"Nunca se me ha cruzado por la cabeza el dejar el cargo. Quiero lo mejor para Perú. De mi parte, quiero respetar y cumplir mi contrato", manifestó. Además, agregó: "De parte nuestra siempre va a estar la intención de terminar el contrato, no sé de la otra parte si también pueda haber alguna duda; nunca me la han manifestado".

Por último, sentenció: "Lo único que hemos flaqueado, si alguna vez he podido flaquear yo, es querer lo mejor para Perú, nada más. De parte de dejar el cargo, nunca se me ha cruzado por la cabeza. Puedo llegar a tener momentos de calentura, pero nunca las manifiesto".

