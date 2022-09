El ex futbolista señala que piensa que el ánimo no es de los mejores en el camarín del equipo nacional con el nuevo entrenador.

La selección peruana consiguió su primera victoria con el entrenador Juan Reynoso a la cabeza, debido a que este martes goleó por 4-1 a El Salvador en Estados Unidos, donde mostró a varias caras nuevas.

Gianluca Lapadula, Bryan Reyna y Christian Cueva fueron los encargados de anotar, en un partido que sirve para que el cuadro nacional tome confianza tras la dura derrota contra Australia en el repechaje, y la siguiente salida de Ricardo Gareca de la banca.

Juan Reynoso tuvo a los jugadores por primera vez en la recién pasada fecha FIFA, pero de inmediato empiezan los rumores, porque el ex futbolista Paco Bazán cree que hay "incomodidad" en el plantel con el nuevo estratega.

"No sé si es mi impresión o es la impresión de todo el estudio acá, pero ¿hay cierta incomodidad del plantel con Juan? No lo sé, vamos rápidamente a las declaraciones de Callens y de los otros chicos, no quiero hacer polémica", dijo el comentarista del El Deportivo en ATV.

Fue lo que dijo muy a la rápida el ex arquero, sin embargo deja la interrogante, sin poner ningún dato sobre la mesa, acerca de como se encuentra la nómina de la selección peruana en su interior.

Perú de a poco empieza a conocer a su nuevo entrenador, y se espera que vuelva a salir a la cancha en la fecha FIFA de noviembre, antes del Mundial.