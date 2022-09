Siempre es importante ganar, sobre todo en el inicio de los procesos, y justamente fue eso lo que hizo la selección peruana este martes, tras golear por 4-1 a El Salvador, en la primera victoria de Juan Reynoso como entrenador del equipo nacional.

La Bicolor jugó a gran nivel y contó con el experimentado Christian Cueva como una de las figuras, quien llegó al gol mediante lanzamiento penal.

Aladino se olvidó de sus tiros desde los 12 pasos fallados y le anotó a La Selecta, para así llenarse de confianza en el inicio de la era Reynoso.

"Vamos a seguir con la confianza que merecemos para poder escribir bien esta nueva historia, porque es lo que queremos, que la selección siempre esté arriba", dijo a Movistar el volante creativo.

"Para tomar la confianza necesaria, que lo que quiero yo es darle lo mejor a mi selección y es lo que siempre he hecho. No creo que se me juzgue por eso", cerró.

La selección peruana de esta forma sumó una derrota ante México por 1-0 y una goleada contra El Salvador en los primeros encuentros de Reynoso.