La selección peruana todavía está a la deriva, porque luego de la eliminación del Mundial de Qatar 2022 a manos de Australia, el entrenador Ricardo Gareca terminó su contrato, el cual no renovó, entre otras cosas, por problemas económicos.

Pese a que el Tigre ya no está en Lima, se sigue hablando de él, debido a que su proceso fue largo y su salida dejó polémica alrededor.

El siempre controversial comunicador Phillip Butters tomó la palabra en PBO Noticias y fue muy duro con el ex seleccionador nacional, a quien incluso desafió de cara a su futuro próximo como estratega.

Primero, habló del ex director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol: "Me ha dado risa Juan Carlos Oblitas que ha salido a decir: le han ofrecido cuarenta por ciento menos de su sueldo, es una falta de respeto ¿Qué cosa? ¿No hay crisis en el sector? Yo vivo de vender publicidad y esta empresa se banca con la publicidad. Alguien se puede molestar si le digo: no te puedo pagar lo que me pides, no tengo plata. No me va a decir: Ay, me ofendes. Lo que hará es irse a otro canal a trabajar".

Luego, Butters se fue con todo sobre el argentino: "Igualito Ricardo Gareca, si él cree que hay alguien se le puede pagar 3 millones y 700 mil dólares, o dos millones. Vamos a saber rápidamente cuánto vale Ricardo Gareca, si aquí en dos meses consigue trabajo y si en esa chamba va a llevar a su tío, al primo, al sobrino, a Ñol, a su hijo, al perro y al gato. Si va a viajar en primera y si va a ganar un montón de plata".

“Esa es la ley del mercado. A mí me chotearon de Frecuencia Latina, después estaba en Capital, me chotearon y llegue a Exitosa y después llegué a Willax. Eso quiere decir que el mercado dice que hay alguien, loco, cuerdo, bueno o malo que banca al señor Butters. Si yo me pongo exquisito me hago el bacán, la CNN me va a contratar ¿no? Es exactamente lo mismo”, agregó.

Ricardo Gareca se fue a Buenos Aires tras su paso por la selección peruana, donde espera que le llegue una nueva oferta para volver a dirigir.