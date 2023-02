Ricardo Gareca, ex técnico de la Selección Peruana, concedió una entrevista al programa Súper Deportivo donde se refirió a diversos temas. Uno de ellos fue sobre su etapa como entrenador de Perú, donde estuvo desde el 2015.

"Fueron 7 años y medio de mucha intensidad. Me quedé con la sensación amarga de no haber estado en Qatar", señaló el 'Tigre' a lo largo de la entrevista con el medio deportivo.

Adicionalmente, el director técnico argentino sorprendió con una reveladora confesión en cuanto su carrera. El argentino señaló que la Selección Peruana fue clave en su carrera, ya que lo ayudó a superarse en un aspecto de su profesión.

"En Perú aprendí que puedo trabajar en selecciones. Me di cuenta que lo puedo hacer y asumir compromiso de selecciones y vivir afuera. Ese fue el aprendizaje que me dejó. Me deja la experiencia adquirida. Me gustó el trabajo de selecciones. Hoy me siento en un momento ideal como entrenador".

Por último, Gareca habló sobre Lionel Messi: "Dirigir a Messi, en algún momento de mi carrera, hubiese sido una bendición, por más que hoy lo vea improbable. Me hubiera gustado dirigirlo antes, en su plenitud, más joven. Con esa juventud arrolladora. Sería una bendición independientemente de su edad", concluyó.