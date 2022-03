Ricardo Gareca le comunicó a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán que no serán convocados

No podrán ser tomados en cuenta por su situación profesional, y esto era de esperarse. La información del 'Diario Trome' nos dice que tanto Jefferson Farfán como Paolo Guerrero no serán considerados por Ricardo Gareca en la siguiente lista de convocados de la Selección Peruana. Este dato generó diversas reacciones.

Los delanteros más importantes de los últimos tiempos en el fútbol peruano para el mundo, parece que están en la fase final de su carrera. Lo que menciona la página web del 'Diario más leído de Latinoamérica', explica la conversación entre el comando técnico del 'Tigre' con los dos referentes en el ambiente de 'La Blanquirroja'.

"Paolo Guerrero llegó pasadas las once de la mañana a la Videna, junto a su terapista particular, el argentino Rodrigo Araya, rápidamente se cambió y se puso la ropa de entrenamiento. Todos en la VIDENA se ilusionaron pensando que el ‘Depredador’ sería incluido algunos minutos en el partido de práctica que jugaría la Sub 20 junto a Yoshimar Yotún ante Sport Coopsol". Menciona en principio con respecto al 'Depredador'.

Para después revelar lo que 'La Foquita' quien también estuvo en el lugar de los hechos: "La ilusión duró poco tiempo pues el goleador se dirigió al departamento de fisioterapia, para retomar los trabajos para fortalecer la zona alrededor de su rodilla derecha. El delantero no estaba en condiciones de participar de este encuentro, lo mismo que Jefferson Farfán, quien también estaba en la Videna".

Y el desenlace fue el siguiente, los dos jugadores no serán tomados en cuenta por 'El Flaco' en la última FECHA FIFA: "Ricardo Gareca también pudo contar este sábado con la presencia de Néstor Bonillo, quien regresó de Europa y pudo darle un panorama de la realidad de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán de cara a la convocatoria del próximo viernes, donde ambos jugadores quedarían excluidos, como sucedió en la pasada fecha doble ante Colombia y Ecuador".