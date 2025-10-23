A horas del Sporting Cristal vs. Universitario: las 2 ausencias de peso que tendrá Paulo Autuori

Llegó el día del clásico moderno del fútbol peruano. Sporting Cristal se medirá frente a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. Si bien cualquiera podría decir que la suerte del campeonato está echada para que los merengues sean nuevamente los vencedores, son los rimenses quienes deberán conseguir un triunfo para encaminar la relación con sus hinchas. Ante ello es que Paulo Autuori tomó una especie de mala noticia al no contar con 2 jugadores de la plantilla.

La decisión tuvo que ser en consenso con el comando técnico y también con el área médica de Sporting Cristal. Estamos hablando específicamente de los casos de Gustavo Cazonatti y Luis Iberico, quienes durante las últimas semanas han podido trabajar a la par de sus compañeros en las instalaciones de La Florida y que todavía se espera que puedan tener minutos de competencia en este tramo final del Torneo Clausura 2025.

Fuente: Composición Bolavip.

Lo concreto a estas horas del día es que ninguno de los dos será convocado para el duelo ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. Recordemos que Gustavo Cazonatti se lesionó de gravedad en una de sus rodillas en febrero de este año y ha mantenido un largo proceso de recuperación, mientras que Luis Iberico ni siquiera ha podido debutar en la actual temporada. Es así que por el momento deberán seguir esperando una oportunidad por parte de Paulo Autuori.

¿Cuál es el presente de Gustavo Cazonatti y Luis Iberico en Sporting Cristal?

“Información en Estudio Fútbol por A Presión: Gustavo Cazonatti y Luis Iberico no serán convocados para el partido de hoy. Lo contamos hoy debido a las consultas que se hicieron con respecto a la posibilidad de contar con ambos jugadores ante Universitario de Deportes”; reveló recientemente el comunicador deportivo Denilson Barrenechea en su cuenta oficial de ‘X’ respecto a las novedades que presentan el volante y el atacante de Sporting Cristal.

Fuente: @Denilson_Jarde

En conclusión, el profesor Paulo Autuori no podrá sumar estos dos refuerzos de cara al encuentro de hoy frente a Universitario de Deportes. En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, el equipo celeste deberá seguir contando con la misma plantilla que viene disputando las últimas jornadas del campeonato y buscar un triunfo muy importante que les devolvería confianza en lo grupal, a pesar de que las chances de que realmente puedan campeonar son mínimas.

Día, hora, dónde ver y alineaciones del Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal enfrenta a Universitario de Deportes el día de hoy jueves 23 de octubre a las 20:00 hora local en el Estadio Nacional. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘. En cuanto a las posibles alineaciones de ambos equipos, a continuación conocerás cómo podrían formar celestes y merengues en este gran partido de la jornada.

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Christofer Gonzáles, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori.

Universitario | Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; César Inga, Rodrigo Ureña, Martín Pérez, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Álex Valera. DT: Jorge Fossati.

Fuente: Sporting Cristal

