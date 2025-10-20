A horas del Sporting Cristal vs. Universitario, se reveló cuál será el futuro de Paulo Autuori: “Está súper incómodo”

Se viene uno de los partidos más importantes del Torneo Clausura 2025 y Sporting Cristal es muy consciente de ello. Todavía con el ánimo de seguir peleando por el objetivo del título, sobre todo luego del triunfazo que lograron el día de ayer ante Deportivo Garcilaso en la ciudad del Cusco, ahora ultiman detalles para una nueva victoria. Pese a ello, el futuro de Paulo Autuori podría estar en duda ante unas recientes revelaciones al respecto.

Publicidad

Publicidad

Si bien conocemos que el entrenador de Sporting Cristal tiene contrato hasta diciembre del año 2026 y que en el papel se quedaría a como de lugar para liderar las planificaciones deportivas de la institución, en esta ocasión fue Julio César Uribe quien brindó algunas novedades de lo que podría ser el futuro cercano del brasileño, quien por cierto en reiteradas ocasiones ha evidenciado un enorme fastidio y frustración por cómo se maneja la organización del torneo.

Fuente: Sporting Cristal

“Paulo, más allá del gran técnico que es, es una gran persona. Y cuando uno piensa sobre la gran persona intenta construir cosas, se va a identificar con el bien. Y él se identifica con el bien. Entonces, es más que normal que él esté súper incómodo, que yo esté súper incómodo, que los dirigentes estemos incómodos y que los jugadores también estén incómodos1”; comentó en primera instancia el Director General de Fútbol de Sporting Cristal respecto al entrenador brasileño.

Publicidad

Publicidad

Paulo Autuori es un profesional de palabra, pero podría cambiar de parecer

Julio César Uribe, como el máximo responsable de las decisiones futbolísticas en el plantel principal de Sporting Cristal, señaló y destacó que Paulo Autuori es una persona que cumple con sus compromisos y que la palabra vale mucho en esta clase de compromisos. A la vez, no quiso dejar pasar la oportunidad para enfatizar en que cualquier persona podría cambiar de opinión, más aún cuando en la Liga 1 2025 hay distintas decisiones que los vendrían perjudicando.

Fuente: Sporting Cristal

“Paulo no es una persona que cuando asume un compromiso renuncie por dificultades. Él es un hombre fuerte, un hombre con mucha experiencia y cuando un hombre tiene mucha experiencia y es fuerte y es correcto, difícilmente renuncia a los compromisos adquiridos. Pero igual, todos podemos cambiar en algún momento cuando nos sentimos saturados de tanta injusticia. Nos sentimos hartos de tanta injusticia”; declaró el ‘Diamante‘ en una reciente nota con el diario ‘El Comercio‘ sentenciando el futuro que le esperaría al estratega celeste.

Publicidad

Publicidad

Día, hora y canal del Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, partido que por cierto fue reprogramado de la semana pasada, Sporting Cristal enfrentará a Universitario de Deportes el próximo 23 de noviembre a las 20:00 hora local en el Estadio Nacional. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, gracias a ‘Bolavip Perú‘ podrás seguir todas las incidencias en el clásico minuto a minuto que siempre te ofrecemos.

ver también ¿Purga en el Rímac? Paulo Autuori empezó a decidir el futuro de 6 jugadores en Sporting Cristal