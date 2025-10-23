Es tendencia:
Sporting Cristal

“La victoria se queda en La Florida”: la promesa de Yoshimar Yotún que ilusiona al hincha de Sporting Cristal

El capitán y referente de Sporting Cristal se reunió con la hinchada rimense y tomó la palabra con un particular ofrecimiento.

Por Renato Pérez

Yoshimar Yotún, jugador de Sporting Cristal.
© Liga1 Te Apuesto.Yoshimar Yotún, jugador de Sporting Cristal.

A tan solo horas de que empiece a rodar el balón en el Estadio Nacional entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, la previa ya empieza a moverse con todo. En esta ocasión fueron los celestes quienes incendiaron la pradera con un banderazo muy importante en las afueras de La Ciudad Deportiva La Florida, lugar que estuvo repleto de hinchas para apoyar al plantel y fue Yoshimar Yotún quien tomó la palabra para enfatizar en una promesa bastante llamativa.

El capitán y referente de Sporting Cristal fue el primero en hablar frente a la multitud que se hizo presente el día de ayer en horas de la noche en los exteriores del club. Además de agradecer el apoyo incondicional de los hinchas y demostrar que el equipo está muy comprometido en tener un buen partido frente a Universitario de Deportes, el popular ‘Yoshi’ prometió que el triunfo se quedará en casa a como de lugar y sin importar cómo se vaya a dar el duelo.

“Estamos conscientes que lo vamos a ganar y que vamos a dejar el alma en la cancha porque es lo que representa esta historia y este club. Así que vamos a dejar la vida y la victoria se va a quedar aquí en La Florida”; manifestó un Yoshimar Yotún bastante emocionado y comprometido con el objetivo del duelo ante Universitario de Deportes durante el más reciente banderazo que significó una especie de reencuentro entre los hinchas y los integrantes del plantel.

Pese a las críticas, el gesto de Yoshimar Yotún frente a los hinchas de Sporting Cristal

Para nadie es ninguna novedad que uno de los jugadores más cuestionados en Sporting Cristal durante las últimas semanas es Yoshimar Yotún. En su momento se extrañó mucho su presencia en los campos de juego ya que estuvo alejado de la competencia profesional por 15 meses. Al volver se convirtió en blanco de críticas debido a su falta de ritmo y constantes oportunidades de titularato cuando quizá hay mejores opciones en el mediocampo del equipo.

Al parecer están dudas por parte de la hinchada rimense se van disipando y ayer en el banderazo realizado en las afueras de La Ciudad Deportiva La Florida quedó demostrado el compromiso del capitán cuando se animó a tocar el bombo que los aficionados habían llevado. Armando la fiesta, cantando y saltando junto a sus compañeros, ‘Yoshi’ dejó de lado las posibles rencillas y fue uno más de todos aquellos que jornada a jornada asisten a la tribuna para apoyar al equipo.

¿Cómo quedó el último Sporting Cristal vs. Universitario jugado en el Estadio Nacional?

Sporting Cristal y Universitario de Deportes se enfrentaron por última vez en el Estadio Nacional el pasado 23 de octubre del 2024 en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, es decir que hablamos de hace exactamente un año atrás. En aquel encuentro fueron los celestes quienes se impusieron por 2-1 con goles de Gustavo Cazonatti y Fernando Pacheco, mientras que el descuento de los cremas lo hizo José Rivera. Hoy se verán nuevamente las caras y se espera que el Coloso de José Díaz luzca abarrotado de hinchas rimenses al ser locales.

renato pérez
Renato Pérez
