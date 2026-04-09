Es el héroe del momento, pero su realidad es más compleja de lo que parece. Felipe Vizeu le dio el triunfo a Sporting Cristal ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores, sin embargo, su valor en el mercado internacional refleja una caída que no pasa desapercibida.

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Cuando llegó al Rímac el 14 de agosto de 2025, el delantero brasileño estaba tasado en 400 mil euros. Hoy, según Transfermarkt, su cotización bajó a 300 mil euros, evidenciando un retroceso en su valor económico pese a su reciente protagonismo.

El contraste es aún más fuerte si se mira su pasado. Felipe Vizeu alcanzó su pico en 2018, cuando con apenas 21 años y defendiendo a Gremio, llegó a valer 1,50 millones de euros. Un techo que hoy parece lejano, pero no imposible.

Y es ahí donde aparece la Copa Libertadores como una vitrina clave. Su gol ante Cerro Porteño no solo significó tres puntos, también puede marcar un punto de inflexión en su carrera si logra sostener este rendimiento en el torneo más exigente del continente.

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Felipe Vizeu festejando su gol en el Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol Libertadores)

Felipe Vizeu en Sporting Cristal

En Sporting Cristal lo saben. Necesitan que Felipe Vizeu no sea solo un destello, sino una constante. Que ese gol no sea una excepción, sino el inicio de una racha que justifique la apuesta hecha por el club.

Así, el brasileño juega un doble partido: en la cancha y en el mercado. Porque cada gol no solo suma en el marcador también puede reconstruir un valor que alguna vez lo puso en la élite.

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¿Cuántos años tiene Felipe Vizeu?

Felipe Vizeu tiene 29 años pues nació el 12 de marzo de 1997, es brasileño y juega en Sporting Cristal.

¿Hasta cuándo Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal?

Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, tras fichar en agosto del 2025.

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Datos claves

Felipe Vizeu anotó el gol de la victoria para Sporting Cristal ante Cerro Porteño.

El valor de mercado actual de Vizeu cayó a 300 mil euros según Transfermarkt.

El delantero brasileño alcanzó su cotización máxima de 1,50 millones de euros en 2018.