Mientras Felipe Vizeu jugará en Sporting Cristal, la decisión que podría complicar el regreso de Pedro Aquino

Sporting Cristal estaría cerrando un buen mercado fichajes. Si bien el Torneo Clausura 2025 está en curso y ya tiene varias jornadas disputadas, los rimenses acaban de anunciar el arribo de Felipe Vizeu como su nuevo delantero proveniente del Remo de la Serie B del Brasileirao. Dicho esto, todavía quedaría pendiente la situación de Pedro Aquino y un posible regreso a la institución.

A través de los canales digitales de Sporting Cristal se ha podido conocer una noticia que ya era un secreto a voces durante los últimos días. Felipe Vizeu llega como agente libre y con la total aprobación de un Paulo Autuori que junto a su comando técnico dieron la confirmación para un fichaje muy esperado por los hinchas. Por otro lado, ¿cómo se viene dando el panorama para Pedro Aquino?

Como bien sabemos, el volante nacional aún tiene contrato con Santos Laguna de México, pero no se encuentra dentro de las planificaciones del club. Ante ello es que vendría analizando opciones y resulta que actualmente tendría la predisposición de regresar al equipo de sus amores, aunque a la espera de un llamado que todavía no se da y que sí ha recibido de otros equipos de Liga 1.

Los últimos detalles sobre el presente de Pedro Aquino

“Pedro Aquino fue sondeado por dos clubes del fútbol peruano para conocer su situación. El volante peruano desea volver a la liga local, pero la prioridad la tiene Sporting Cristal. El cuadro rimense aún no ha hecho llegar una propuesta formal”; fue la más reciente información que compartió el comunicador deportivo Denilson Barrenechea a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Fuente: @Denilson_Jarde

De esta manera, queda totalmente comprobado que ‘La Roca‘ quiere volver a ponerse la camiseta de Sporting Cristal en este 2025. Si bien hay otros equipos locales que están interesados en sus servicios, lo concreto ahora mismo es que el hinchaje por los colores celestes prevalece más que nunca y dependerá de la directiva del club acercarse para realizar una oferta formal y así concretar lo que seguramente sería uno de los regresos más imponentes en la Liga 1.

¿Qué dicen los hinchas de Sporting Cristal sobre Pedro Aquino?

“No sé que esperan, si lo traen es un mercado que no recuerdo antes en Cristal y se espera el campeonato”, “Sería el colmo que permitan que otro equipo del medio local se refuerce con Aquino, ¿qué esperan para empezar a negociar?” y “Solo una cosa tienen que hacer bien y no se pronuncian. Ojalá Uribe no diga de nuevo que está aprendiendo a negociar y que por eso se demoran”; son algunos de los comentarios más llamativos de los hinchas de Sporting Cristal.

Veremos en qué termina esta situación. Si es que finalmente la directiva de Sporting Cristal no logra acercarse formalmente al entorno cercano de Pedro Aquino, teniendo en cuenta que mantiene contrato con Santos Laguna de México, la posibilidad de que otros equipos peruanos también están al pendiente podría complicar aún más la imagen que de por sí ya tiene Joel Raffo y compañía.

