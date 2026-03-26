Tras la salida de Paulo Autuori, el directivo de Sporting Cristal que también podría irse: “Su puesto no es tan fijo”

Las aguas están bastante movidas en Sporting Cristal luego de que se oficializará la salida de Paulo Autuori. Si bien se venía comentando respecto al fastidio del entrenador sobre diversos factores del fútbol peruano e incluso lo hizo público en varias ocasiones, la decisión sorprendió a varios el día de ayer y lo más llamativo es que ahora podría darse una nueva salida en la institución.



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Fuente: Sporting Cristal.

No hablamos de algún jugador en específico, sino que se trata de un directivo que fue clave en el regreso de Paulo Autuori a Sporting Cristal. Así es, nos referimos específicamente a un Gustavo Zevallos que a esta altura del día debe estar trabajando en la evaluación del próximo entrenador. Bueno, recientemente se reveló que su puesto en La Florida no sería tan seguro como se pensaría.

“Paulo Autuori sí renunció luego del partido ante Carabobo, en una de las tantas veces que renunció me dijeron, pero que en realidad quien lo convenció de quedarse fue Gustavo Zevallos. Es quien lo trae y fue su apuesta. Conversaron y finalmente decide quedarse”; comentó en primera instancia el comunicador deportivo Denilson Barrenechea en el programa ‘A Presión Radio‘.

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➡️ @Denilson_Jarde cuenta detalles de la salida de Paulo Autori y lo que podría pasar en el equipo rimense. pic.twitter.com/mbQakIYJrA — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) March 26, 2026

Frente a este panorama de cercanía entre los protagonistas mencionados, también se pudieron conocer ciertos detalles respecto a la continuidad del aún Gerente Deportivo de Sporting Cristal. “Ahora, tras la salida de Paulo Autuori y también con la incógnita de qué es lo que se viene para el club, el puesto de Gustavo Zevallos tampoco está tan fijo que digamos“.

Fuente: Sporting Cristal.

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El complicado panorama que se le viene muy pronto a Sporting Cristal

Sporting Cristal no atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura 2026. Con tan solo 11 puntos de 24 posibles y estando en el sexto lugar en la tabla de posiciones general, claramente están bastante lejos del líder que por ahora es Alianza Lima con 20 unidades. Además, no hay que olvidar que en dos semanas se viene el debut en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Con rivales de enorme jerarquía y categoría internacional como Palmeiras, Cerro Porteño y Junior, el equipo rimense deberá ponerse las pilas ya mismo para competir a la altura de lo que su historia continental representa. Si no es así y se mantienen en el escenario de la irregularidad, los malos resultados continuarán y peor cuando actualmente no hay un entrenador oficial para encaminar el rumbo.

Fuente: Sporting Cristal.

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