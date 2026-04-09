“Tengo la confianza de todos”: Felipe Vizeu respondió ante los rumores que lo retiraban de Sporting Cristal

Felipe Vizeu se llenó de gracia con Sporting Cristal. El delantero brasileño apareció para el triunfo por 1-0 ante Cerro Porteño en el marco de la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Pese a las durísimas críticas que recibió en su momento, siguió trabajando y cuando incluso se habló de que podía salir del club al no estar cómodo, ahora reveló la verdadera situación.

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Fuente: Conmebol.

Luego de ser el héroe de Sporting Cristal en el debut de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Felipe Vizeu conversó con los medios locales y aseguró que siempre se ha mantenido muy comprometido en mejorar sus números y rendimientos. Es más, sentenció que en ningún momento se le pasó por la mente irse del club ya que tiene el respaldo de sus compañeros y entrenador.

“Soy un jugador que siempre trabaja mucho. Siempre hay una presión más grande y sabía que este momento llegaría, no solamente el gol, pues la victoria es lo más importante. Sabemos de la importancia de este partido. Cristal es lo más importante. No solo ganamos con gol de Vizeu, lo más importante es ganar. Tengo la confianza de todos, compañeros, comando técnico, entrenador“; declaró Felipe Vizeu luego del duelo Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño.

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“Sé que los momentos pasan. Se cambian muchas cosas para mi para este momento que estaba pasando. Todos estamos contentos porque saben de mi capacidad. No se pasó -dejar el club-“



Felipe Vizeu, jugador de Sporting Cristal



🎥 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/AcgzPDhEZF — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 9, 2026

La importancia de Zé Ricardo en el rendimiento de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

Como bien sabemos, Zé Ricardo debutó al mando de Sporting Cristal luego de muy pocos días de haber llegado al país y de incluso haber entrenado con el equipo. A pesar de dicha situación, fue capaz de sumarle dinamismo y un nuevo planteamientos a los jugadores para encarar de la mejor manera el más reciente encuentro ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026.

Fuente: Getty Images.

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Uno de los que tuvo resultado con esta idea de juego fue Felipe Vizeu ya que ingresando en el segundo tiempo fue mucho más determinante que en otras oportunidades en donde le tocaba ser titular. Y es que no podemos perder de vista que el delantero y el entrenador brasileño se conocen desde muchos años, por ende existe una conexión y un entendimiento más que importante.

“El ‘profe’ me ayudó de cierta forma en mi formación desde chibolo y lo más importante es su confianza. Es un nuevo entrenador, una nueva historia. Feliz de poder marcar en su primer partido y a buscar más partidos así. A seguir trabajando siempre con la cabeza arriba”; comentó Felipe Vizeu en una clara señal que Zé Ricardo podría ser clave para recuperar sus mejores versiones.

DATOS CLAVES

Felipe Vizeu anotó el gol del triunfo 1-0 ante Cerro Porteño por Copa Libertadores.

anotó el gol del triunfo ante Cerro Porteño por Copa Libertadores. El delantero brasileño destacó la confianza de Zé Ricardo , quien debutó hoy como entrenador rimense.

, quien debutó hoy como entrenador rimense. Sporting Cristal sumó sus primeros tres puntos en la fecha 1 del Grupo F del torneo.