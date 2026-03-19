Tras las diversas críticas a Felipe Vizeu, Julio César Uribe explica por qué no ficharon a otro delantero

Sporting Cristal no quiso reforzarse con ningún otro jugador antes del cierre del mercado de pases el pasado domingo 15 de marzo. Cuando se habló hasta el cansancio de que el sistema ofensivo del equipo necesitaba de otro aire, sobre todo refiriéndose a la titularidad de un Felipe Vizeu que no convence, ahora fue Julio César Uribe quien explicó la razón de esta situación.

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Fuente: Getty Images.

Sabiendo que Felipe Vizeu se mantiene como uno de los delanteros más importantes dentro de las planificaciones de Paulo Autuori, por no decir que es el titular indiscutible como lo ha venido siendo durante las últimas semanas, también es cierto que sus 2 goles 11 partidos jugados entre Liga 1 y Copa Libertadores en esta temporada 2026 reflejan un rendimiento muy pobre.

Consciente de este complicado panorama y viendo que la competencia en fase de grupos de la Copa Libertadores se encuentra a la vuelta de la esquina, Julio César Uribe manifestó lo siguiente en charla con los medios: “¿Quién lo habló? Al hincha siempre se le respeta y a la prensa también, pero esas son decisiones, primero del técnico, y respaldado por nosotros que somos los dirigentes“.

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Con esta declaración por parte del Directo General de Fútbol de Sporting Cristal, la cual por cierto se dio en la previa del viaje de la delegación rimense rumbo a Paraguay para el sorteo de la Copa Libertadores, entendemos que en la interna de la institución están tranquilos con los delanteros que tienen en el plantel. Es así que las críticas hacia Felipe Vizeu se comprenden, pero sin actuar al respecto.

Lo que se le viene a Sporting Cristal en la Liga 1 y en la Copa Libertadores

Dejando de lados los cuestionamientos hacia el armado de plantel en Sporting Cristal, especialmente por la falta de poderío ofensivo, en el plano futbolístico podemos decir que los rimenses empezarán la doble competencia con un enorme objetivo de estar a la altura de las expectativas, como por ejemplo será el duelo que disputarán este fin de semana en la ciudad de Andahuaylas.

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Por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal visitará a Los Chankas el próximo sábado 21 de marzo a las 15:30 horas en uno de los duelos más picantes y esperados de la jornada. Luego, en el marco de la Copa Libertadores, recién esta noche conocerán a sus rivales en la fase de grupos y luego de ello es que las planificaciones de Paulo Autuori deberán estar acorde a lo que espera el hincha.

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DATOS CLAVES

Felipe Vizeu registra dos goles en 11 partidos disputados entre Liga 1 y Copa Libertadores .

registra dos goles en 11 partidos disputados entre y . Julio César Uribe , director general, ratificó la decisión de no fichar más delanteros tras el cierre del mercado.

, director general, ratificó la decisión de no fichar más delanteros tras el cierre del mercado. Sporting Cristal visitará a Los Chankas en Andahuaylas este sábado 21 de marzo a las 15:30 horas.